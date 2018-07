'Dino je volio Olivera, Oliver Dina, a mi svi smo voljeli njih'

Odu tako neki ljudi, neki dobri ljudi koji samo pjevaju i zlo ne misle, koji su nam dali neke od najljepših stihova, koji su dijelili radost a tuge potiskivali negdje daleko od svih. Imala sam tu privilegiju dijeliti neke divne i duhovite trenutke iza svjetla pozornice sa ovim osobitim ljudima i veličinama. Dino je volio Olivera a Oliver Dina a mi svi smo voljeli njih. Pamtim samo smijeh. Vas im odlaskom nebo je dobilo a mi izgubili... No ipak ostavili ste za sobom mnogo dobre glazbe i predivnih uspomena. .Počivali u miru 😢😢😢😢😢

