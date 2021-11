Withesnake vraća se u Zagreb. Točno tri godine nakon rasprodanog koncerta obožavatelji benda moći će ponovo uživati u glazbenom spektaklu na stadionu Šalata, piše Dnevnik.hr.

David Coverdale povest će bend na svjetsku oproštajnu turneju u 2022. godini, a u Zagreb će tim povodom navratiti 2. srpnja. Kao gost na pozornici, popularnom bendu pridružit će se Steel Panther.

Ipak, neće sve biti isto kao prije tri godine. Velikom frontmanu Coverdaleu u 2022. godini na pozornici u Zagrebu pridružit će se i naš Dino Jelusić (29), novi član Whitesnake touring postave.

Podsjetimo, Dino Jelusić posljednjih je godina gradio zavidnu inozemnu karijeru, nastupao na velikim pozornicama i surađivao s renomiranim bendovima, a u srpnju ove godine je postao novi član legendarne britanske hard rock grupe Whitesnake i tako ostvario nevjerojatan uspjeh. Ovu fantastičnu vijest grupa je, nakon dogovora, objavila na službenim stranicama.

- Apsolutno sam oduševljen što mogu pozdraviti dolazak u grupu iznimno talentiranog Dine Jelusića. Pratimo ga još otkad smo prije dvije godine zajedno svirali u Zagrebu. Jako će vam se svidjeti - napisao je David Coverdale.

Naime, Dino je nedugo nakon objave o suradnji s Whitesnakeom u IN Magazinu prepričao prvi susret s Coverdaleom.

- Obratio mi se, ovako je rekao: 'Well done, great job!' To je bilo to, ja nisam tip koji će se uvaljivati. I onda je došao poziv prije mjesec i pol, mislio sam da me netko maltretira i pranka. Na kraju je ispalo da se on stvarno sjetio mene, pročekirao me na YouTubeu - rekao je.

Poziv da se pridruži bendu stigao je u dva sata u noći, a Dino je tek idući dan nakon razgovora s frontmanom Davidom shvatio što je uspio napraviti.

- Čast mi je što je rekao da želi da budem zadnji član Whitesnakea, da budem taj magnificent seven - ispričao je tada Jelusić.

Steel Panther, glam metal legende iz Los Angelesa, Coverdale je odabrao da otvore koncert u Zagrebu.

Naime, oni su već trebali nastupiti ove godine u Tvornici Kulture, ali im je koncert odgođen za srpanj 2022. Umjesto solo koncerta sada će im se priključiti veliki Whitesnake sa svojim oproštajnim nastupom.

