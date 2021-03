Glazbenik Dino Merlin (58) sinoć je gostovao u HRT-ovom showu 'U svom filmu'. S voditeljicom Tončicom Čeljuskom (54) razgovarao je o dugogodišnjoj karijeri, a otkrio je i neke detalje iz privatnog života o kojima nikada nije javno govorio.

Prije tridesetak godina razmišljao je i o prekidu karijere, a pao je kaže, u tešku depresiju.

- Ovo ću prvi put reći, u jednom periodu svog života bio sam teško bolestan. Imao sam tešku depresiju, to ne bih poželio nikome. To se manifestiralo tako da me ništa nije interesiralo, ni život ni smrt. To je bio period kad sam bio biljka. Svašta mi je tada padalo na pamet, razmišljao sam i da napustim glazbu. No, odlučio sam nastaviti i 2000. snimio album 'Sredinom', na koji sam jako ponosan - priznao je Merlin.

Legendarni glazbenik u emisiji se prisjetio dana kad je radio u Tvornici ležajeva Vogošća i zapisivao pjesme na masni papir. Kolege su mu se, kaže, često rugale.

- U pauzi bih zapisivao stihove na papir, a kolege su mi se smijale. Rekao sam im da će me jednog dana gledati na televiziji, da ću biti slavan - priznao je Merlin pa progovorio i o ratnom stanju u Sarajevu.

Gledao je kako mu prijatelji, kolege i menadžer umiru.

- Bila je lutrija kad izađete van hoćete li se uopće vratiti - dodao je.