Ne smijem vam još puno otkriti, ali mogu vam reći da će novi JoomBoosov show biti upravo to, pravi show! Ovoga puta smo se potpuno okrenuli TikToku i tražimo najbolje od najboljih novih tiktokera i onih koji se žele proslaviti na društvenoj mreži koja trenutno dominira svijetom – počinje JoomBoosovac Luciano Plazibat priču o novom Videostaru, gdje će s influencericom Petrom Dimić biti voditelj.

JoomBoos u novom showu traži TikTok zvijezde, a pobjednik showa, osim TikTok slave, osvaja i nagrade vrijedne 130.000 kuna. Svi koji to žele prijaviti se mogu na stranici; videostar.joomboos.hr, prijave traju do 12. ožujka, a Luciano svojim primjerom savršeno pokazuje da TikTok uspjeh nije rezerviran samo za Ameriku.

Njega na TikToku i ostalim društvenim mrežama prati više od 330 tisuća ljudi, a ondje se proslavio kreativnim koreografijama i plesnim videima koji su mu donijeli ne samo preglede, lajkove i komentare, već i ozbiljne plesne suradnje. Nedavno je s Dinom Merlinom snimao spot za njegovu pjesmu 'Mi', a danas prvi put nastupa na Dori. To mu je, kaže, ostvarenje sna.

- Otkako sam bio klinac sanjam o tome da nastupim na Dori. Naravno, kao plesač. Sad kad se to i ostvaruje i kad samo pomislim da ću stati na tu pozornicu i plesati pred svim tim ljudima, taj mi je osjećaj i dalje malo nerealan, ali se jako veselim i baš mi je gušt raditi s cijelim timom. Nastupam s Albinom koja je veliki favorit sa svojom pjesmom 'Tick-Tock', a i naziv je baš dosta simboličan! Sve ćete vidjet već večeras – govori.

Nakon snimanja s Merlinom, kaže, pozivi za suradnje i razne cool projekte samo mu pristižu, a rado se prisjeti kako je to izgledalo na snimanju s velikom regionalnom zvijezdom.

- Snimanje s Merlinom definitivno je bilo prekretnica u mojoj plesnoj karijeri i jako sam zahvalan Heleni Janjušević na prilici koju mi je dala. Dino je jedna velika legenda, a na snimanju u Crnoj Gori nam je bilo divno, svi smo bili kao mala obitelj. On nas je stalno bodrio, govorio da smo odlični, plesao je iza kamere s nama i uvijek bih opet prihvatio poziv za ovakvu suradnju – objašnjava Luciano.

Nakon spotova i Dore, malo će se odmoriti od plesa, barem fizički, jer nakon što završe prijave za TikTok Videostar sredinom ožujka, kreće serija od pet epizoda u kojima će on biti voditelj s kolegicom iz JoomBoosa, Petrom.

- Petra i ja samo savršen duo, mogu vam otkriti da vam s nama sigurno neće biti dosadno. Kad stavite dvije plavuše na jednom mjesto što uopće možete očekivati? Jedva čekam da krene show, ali prije toga trebamo super prijave, što više prijava, što različitijih prijava. Ja bih jako želio vidjeti dobre plesače u showu i za to navijam, ali pozivam sve kreativce da se prijave, čime god da se žele predstaviti. Na TikToku nema nekih posebnih pravila ili savjeta kako uspjeti, ali ono što vam sa sigurnošću mogu reći jest da morate biti svoji – objašnjava.

Luciano nam je priznao da bi on jednog dana, nakon svih velikih zvijezda s kojima je dosad surađivao, volio snimiti nešto i plesati s Lady Gagom te dodao kako ni jedan san nije neostvariv ili nerealan. Isto je poručio i svima koji se žele prijaviti na show i pozvao da to učine, jer gubitka nema, može doći samo do nevjerojatnih stvari.

Prijave na show traju od danas, 12. veljače sve do 12. ožujka 2021. godine, a svi koji se žele boriti za titulu TikTok zvijezde i osvojiti vrijedne nagrade koje uključuju ugovor u vrijednosti 100.000 kuna, 20.000 kuna na potrošačkoj kartici, cool smartphone, TikTok statuu te putovanje na roadtrip po Hrvatskoj s najvećim JoomBoos influencerima, neka se prijave što prije. Prijave šaljite na službenu web stranicu: videostar.joomboos.hr i 'zapalite' internet. I P.S., tu su nagrade i za dvoje najkreativnijih sretnika po izboru voditelja – svakome od njih adidas dijeli jedan par precool tenisica!

