Seasplash festival jedan je od onih koji su 'preživjeli' i pandemiju koronavirusa te će se ove godine odviti pod posebnim okolnostima u Šibeniku, a vrijeme radnje je od 15.-18. srpnja.

Brojni zakazani festivali i koncerti nisu 'izdržali' ili su svoje datume već nekoliko puta mijenjali, no jedan dio glazbenih događanja ipak će se, po svemu sudeći, 'odigrati' i u ovakvim, nadasve turbulentnim vremenima i pod epidemiološkim mjerama koje se mijenjaju od danas do sutra.

Punat na otoku Krku ugostit će ovog vikenda dvodnevni festival BeatPoint na kojem nastupaju Christian Varela, DJ Rush, Dundov, Milea, Matt R, Du'art i mnogi drugi, a od 21.srpnja pa sve do 29. srpnja u Tisnom, meki partijanera, slijedi SunceBeat festival. Najavljeni su Black Coffee, David Morales, Mr. Scruff, Roger Sanchez, Kenny Dope...

Paiz Music Festival na Hvar 23. i 24. srpnja dovodi regionalne bendove kao što su Justin's Johnson, The Fogsellers i Let 3, a RockLive festival u Koprivnici slično je profiliran pa će u tom gradu zasvirati TBF, Mortal Kombat, Kandžija, MORT i Porto Morto, a datum je od 30. - 31. srpnja.

Hvar gotovo istovremeno ugošćuje i popularni mali festival Tam-Tam, kojeg mlađa alternativna publika redovito pohodi već godinama, a ove godine od 24.7. - 31.7. nastupaju La Jungle, Doringo, Repetitor, Mi Vida i drugi.

Na solinskoj Gradini u periodu od 15. srpnja do 2. listopada nastupit će Kries, Amira Medunjanin,Gustafi, Hladno pivo, Neno Belan i Fiumensi, Zabranjeno pušenje i mnogi drugi. Međimurski Forestland festival posvećen je elektroničkoj glazbi, a u Brezju će od 23.7. - 25.7. nastupiti slovenska techno zvijezda UMEK, Senidah, Mark Sixma, E-Base, Corti organ...

Slurp! festival ove godine slavi desetogodišnjicu, a fešta je zadnjeg vikenda u srpnju u Martinskoj. Omiljeni slavonski festival Ferragosto Jam vraća se ove godine u terminu od 5. - 8. kolovoza u Orahovici, a nastupaju Pips, Chips & Videoclips, Krankšvester, Jonathan, Repetitor, Mašinko, Ajs Nigrutin, Svemirko, Z++ i mnogi drugi.

U Lokvama je istovremeno Wake The Lake, festival elektroničke glazbe, a zabava od 5. - 10. kolovoza seli u Tisno, gdje na Defected festivalu nastupaju dobro poznata imena kao što su Armand Van Helden, Bob Sinclair, Dimitri From Paris, Louie Vega, Roger Sanchez... U već spomenutoj Martinskoj u planu je i Membrain festival od 5. - 8. kolovoza, a u drugoj polovici mjeseca događanja se pomalo vraćaju i u Zagreb. Marco Carola, Claptone, Luciano i drugi stižu na zagrebački Let The Music Be Free festival na Jarunu.

Da ljeto itekako traje i u rujnu potvrđuje Tisno s dva iznimno popularna festivala koji će zatvoriti sezonu. Outlook je trebao biti upriličen već u srpnju, no prebačen je u termin od 9. - 13. rujna. Nastupit će Chase & Status, Shy FX, Children of Zeus, Calibre, Goldie i dr. Dimensions Festival pak na isto mjesto dovodi Ash Lauryn, Evana Baggsa, Francesca Del Gardu i ostale, a termin je od 2. - 6. rujna. Na žalost partijanera, Hideout Festival koji je u rujnu trebao donijeti dobru zabavu na Pag ipak je odgođen za neka sigurnija vremena.