Dion: 'Nastavak turneje bila je posljednja želja moga supruga'

Jedna od najvećih i najcjenjenijih glazbenih zvijezda današnjice, kanadska pjevačica Céline Dion (51), najavila je svoju svjetsku turneju koja nosi ime Courage. Započet će u Brooklynu, a zadnji koncert turneje će biti u Londonu.

Nagađalo se da će doći i u Hrvatsku, što je sada potvrdila. Dion će nastupati u Zagrebu, a 'koncert za pamćenje' bit će 5. lipnja 2020., i to u dvorani koja može primiti najviše njenih fanova, Areni Zagreb. Između ostalog, nastupit će i u Los Angelesu, San Franciscu, Budimpešti, Amsterdamu, Berlinu, Dublinu...

Inače, turneja se ne zove slučajno Courage, jer je riječ o imenu njena 12. albuma na engleskom jeziku, koji će izaći sredinom studenog. Osim popularnih hitova poput ‘My Heart Will Go On’ i ‘Because You Loved Me', Dion će zapjevati i singlove poput 'Lying Down', 'Courage' i 'Imperfections'.

Celine Dion je četrnaesto dijete u siromašnoj obitelji, ali bez obzira na to, njena je obitelj bila sretna jer od života nisu tražili puno. Svima je u obitelji puno značila jedino glazba. Uostalom, Celine je i dobila ime po pjesmi 'Celine' francuskog pjevača South Ofrea. Pjevačica je odrastala pjevajući sa svojom braćom i sestrama u malom klavirskom baru 'Le Vieux Baril', kojim su upravljali njihovi roditelji Ademar i Terezija.

Kada je imala 12 godina, njezina je majka poslala snimku pjesme koju je Celine napisala i pjevala 38-godišnjem menadžeru i producentu Rene Angelilu. Za njega je Celine tada bila samo talentirano dijete i ništa više, međutim, kasnije je njihovo upoznavanje potpuno promijenilo njen život. Kad je imala 19 godina, a on 45, Celine i Rene su se zaljubili. Rene je bio stariji od nje punih 26 godina i zato su vezu krili dok se nisu oženili sedam godina kasnije. Udala se za njega unatoč brojnim polemikama 17. prosinca 1994. godine u katedrali Notre Dame u Montrealu. Celine je s Renom dobila sina Charlesa (18) te blizance Eddyja i Nelsona (8).

Ljubav i brak Celine Dion i Renea potrajali su sve do njegove smrti 2016. Rene se s karcinomom borio od 1998. godine. U ožujku 2014. bio je na operaciji na kojoj mu je odstranjen zloćudni tumor s grla. Angelil se teško oporavljao, stoga je pjevačica pauzirala svoju karijeru i u potpunosti se posvetila njegovoj njezi. Šokirana Celine tada je otkirla i da joj jedna od sestara boluje od raka grla.

Mjesecima se borila s depresijom no odlučila je nastaviti svoju svjetsku turneju jer je tako, otkrila je, htio njen suprug prije no što je umro. Posljednja želja mu je bila i da joj umre u naručju. Reneova želja je bila da mu sprovod bude u crkvi Notre Dame u Montrealu, istoj onoj u kojoj su se vjenčali. Celine Dion nikada nije krila da joj je njen muž Rene ljubavno i seksualno bio prvi i jedini muškarac u životu. Celine kaže kako ne može zamisliti biti s drugim muškarcem jer i dalje voli pokojnog supruga i nijedan joj muškarac u životu nakon njega nije potreban.

Rene je toliko vjerovao u njezin talent da je na početku njene karijere založio svoju jedinu kuću da bi financirao njen prvi album. Kasnije je Dion s vremenom postala jedna od najprodavanijih pjevačica glazbenih zvijezda današnjice. Dobila je brojne nagrade uključujući dva Oscara za pjesme u filmovima i sedam Grammyja.

Inače, Alen Ključe organizira njezin koncert u Zagrebu, zbog čega je iznimno ponosan.

- Radi se o jedinom njezinom koncertu na ovim prostorima. Više od deset godina želio sam Celine Dion dovesti u Hrvatsku i publici priuštiti jedinstveni glazbeni doživljaj koji do sada nije viđen na ovim prostorima i koji će se dugo pamtiti - rekao je.

