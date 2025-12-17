Obavijesti

Show

Komentari 0
DIZAJNERSKI KOMAD

Dior ogrlica izazvala je pravu borbu trgovaca u 'Cash or Trash'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Dior ogrlica izazvala je pravu borbu trgovaca u 'Cash or Trash'
5
Foto: Nova TV

Ta ogrlica je jedan dragi poklon od mamine prijateljice. Ona i muž su stalno putovali i na jednom putovanju kupio joj je tu ogrlicu, ispričala je Katarina

U novoj epizodi Cash or Trasha gledatelji su još jednom imali priliku vidjeti koliko se iza predmeta često krije više od same tržišne vrijednosti. Emocije, uspomene i osobne priče ispreplele su se s procjenama i aukcijama, a predmeti koji su stigli u studio izazvali su oduševljenje ali i pokoje iznenađenje.

Epizodu je otvorila Katarina iz Zagreba, vlasnica vintage dućana, koja je na procjenu donijela dizajnersku Dior ogrlicu s privjeskom ribice. Riječ je o posebnom poklonu koji je godinama bio dio njezina stila.

Foto: Nova TV

- Ta ogrlica je jedan dragi poklon od mamine prijateljice. Ona i muž su stalno putovali i na jednom putovanju kupio joj je tu ogrlicu. Nosila ju je, a onda je nakon nekog vremena rekla: Evo, poklanjam tebi, mislim da bi ti izvrsno stajala - ispričala je Katarina. Dodala je kako je u početku bila jako vezana uz predmet, nosila ga s ponosom, no s vremenom se promijenio stil i ogrlica je završila u kutijici, čekajući novog sretnog vlasnika.

- Ogrlica je pozlaćena, pozlata je u perfektnom stanju i to je stvarno super. Kvaliteta je jako dobra. Po mom mišljenju, ogrlica s privjeskom je iz 80-ih godina i moja procjena je 130 eura - rekao je Ilam. U sobi trgovaca ogrlica je izazvala velik interes.

- Meni je ta ribica prekrasna, volim takve sitne detalje - priznala je Lana. Tijekom aukcije ponude

su rasle od 100 do čak 310 eura, a dogodila se i prava mala borba među trgovkinjama. Na kraju je ogrlica prodana Sandri, a Katarina je zadovoljno zaključila: 'Već znam gdje ću uložiti, to će biti jedan prekrasan kaput. Spremna sam za zimu'.

Sljedeća prodavateljica bila je Sandra iz Zagreba, turistička djelatnica, koja je donijela goblen s motivom Posljednje večere.

Foto: Nova TV

- Donosim jedan predmet koji je moj djed dugo izrađivao i meni jako puno znači - rekla je Sandra. Goblen je nastajao više od dvije i pol godine, a djed ga je radio svakodnevno, malo po malo. Nastao je prije 35 godina i za Sandru ima snažnu emotivnu vrijednost.

- Gobleni se više gotovo ne izrađuju. Najčešće se kupuju zbog okvira. Moja procjena je 150 eura - rekao je Ilam te objasnio kako je tržište goblena danas prilično slabo. Sandra je bila svjesna neizvjesnosti.

- Ne znam kako će proći aukcija, ali vjerujem da svaka roba ima svog kupca - rekla je. No mišljenja u sobi trgovaca bila su podijeljena.

- Danas goblene gotovo nitko ne želi. To je uložen trud i vrijeme, ali tržište je takvo - komentirao je Josip.

Jedinu ponudu dao je Tomislav, koja je iznosila 100 eura, no Sandra nije bila spremna prihvatiti taj iznos te je odlučila goblen vratiti kući.

- Ako se ne proda, ostat će kao lijepa uspomena na djeda - zaključila je.

Emisiju je zatvorio Zoran, modni dizajner iz Dužice, koji je u studio donio dva stolca koja je pronašao na otpadu.

Foto: Nova TV

- Nazvao sam ih ružnim pačićima. Iskreno, nisam mogao vjerovati da je netko ovo izbacio - rekao je Zoran.

Ilam je primijetio da su stolci klimavi, s dosta oštećenja na furniru te stilom koji upućuje na 30-e i 40-e godine prošlog stoljeća, kada je ovakav namještaj bio popularan u bogatijim kućama. Njegova procjena iznosila je 120 eura. Tijekom aukcije ponude su se kretale od 10 do 70 eura, a stolci su na kraju prodani Josipu, koji je u njima vidio potencijal za novi život.

Foto: Nova TV

Epizoda je tako donijela jednu uspješnu prodaju dizajnerske ogrlice, predmet koji se zbog snažne emotivne vrijednosti vratio u obiteljski dom te dva stolca koja su, unatoč skromnom početku, pronašla novog vlasnika, a nove procjene i prodaje ne propustite u idućoj epizodi Cash or Trasha.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Kći Gorana Višnjića postala nova Kraljica Hrvatske! Pogledajte tko se sve pojavio na izboru...
LANA LOURDES RUPIĆ

Kći Gorana Višnjića postala nova Kraljica Hrvatske! Pogledajte tko se sve pojavio na izboru...

U Rovinju je jučer sve prštalo od ljepote, a razlog je jubilarni, 35. izbor Kraljice Hrvatske 2025. za Kraljicu Svijeta! Pobjedu je odnijela Lana Lourdes Rupić, kći poznatog glumca Gorana Višnjića
Izbacivanje u 'Ljubav je na selu' će završiti velikom dramom i suzama: 'Makni mi se s očiju'
TEŠKA ODLUKA

Izbacivanje u 'Ljubav je na selu' će završiti velikom dramom i suzama: 'Makni mi se s očiju'

Emocije ključaju u novoj epizodi ‘Ljubav je na selu’: ljubomora, suze i dramatično izbacivanje potresaju farme, a izgovorene riječi zauvijek mijenjaju odnose među kandidatima
Evo tko je majka Lane Lourdes Rupić: Kći Gorana Višnjića je postala 35. Kraljica Hrvatske
IZ SJENE U REFLEKTORE

Evo tko je majka Lane Lourdes Rupić: Kći Gorana Višnjića je postala 35. Kraljica Hrvatske

Lana Lourdes Rupić, kći glumca Gorana Višnjića, postala je 35. Kraljica Hrvatske. Mlada ljepotica rođena je 2007., a pažnju javnosti privukla je svojim prvim velikim javnim uspjehom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025