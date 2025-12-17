Dior ogrlica izazvala je pravu borbu trgovaca u 'Cash or Trash'

U novoj epizodi Cash or Trasha gledatelji su još jednom imali priliku vidjeti koliko se iza predmeta često krije više od same tržišne vrijednosti. Emocije, uspomene i osobne priče ispreplele su se s procjenama i aukcijama, a predmeti koji su stigli u studio izazvali su oduševljenje ali i pokoje iznenađenje.

Epizodu je otvorila Katarina iz Zagreba, vlasnica vintage dućana, koja je na procjenu donijela dizajnersku Dior ogrlicu s privjeskom ribice. Riječ je o posebnom poklonu koji je godinama bio dio njezina stila.

Foto: Nova TV

- Ta ogrlica je jedan dragi poklon od mamine prijateljice. Ona i muž su stalno putovali i na jednom putovanju kupio joj je tu ogrlicu. Nosila ju je, a onda je nakon nekog vremena rekla: Evo, poklanjam tebi, mislim da bi ti izvrsno stajala - ispričala je Katarina. Dodala je kako je u početku bila jako vezana uz predmet, nosila ga s ponosom, no s vremenom se promijenio stil i ogrlica je završila u kutijici, čekajući novog sretnog vlasnika.

- Ogrlica je pozlaćena, pozlata je u perfektnom stanju i to je stvarno super. Kvaliteta je jako dobra. Po mom mišljenju, ogrlica s privjeskom je iz 80-ih godina i moja procjena je 130 eura - rekao je Ilam. U sobi trgovaca ogrlica je izazvala velik interes.

- Meni je ta ribica prekrasna, volim takve sitne detalje - priznala je Lana. Tijekom aukcije ponude

su rasle od 100 do čak 310 eura, a dogodila se i prava mala borba među trgovkinjama. Na kraju je ogrlica prodana Sandri, a Katarina je zadovoljno zaključila: 'Već znam gdje ću uložiti, to će biti jedan prekrasan kaput. Spremna sam za zimu'.

Sljedeća prodavateljica bila je Sandra iz Zagreba, turistička djelatnica, koja je donijela goblen s motivom Posljednje večere.

Foto: Nova TV

- Donosim jedan predmet koji je moj djed dugo izrađivao i meni jako puno znači - rekla je Sandra. Goblen je nastajao više od dvije i pol godine, a djed ga je radio svakodnevno, malo po malo. Nastao je prije 35 godina i za Sandru ima snažnu emotivnu vrijednost.

- Gobleni se više gotovo ne izrađuju. Najčešće se kupuju zbog okvira. Moja procjena je 150 eura - rekao je Ilam te objasnio kako je tržište goblena danas prilično slabo. Sandra je bila svjesna neizvjesnosti.

- Ne znam kako će proći aukcija, ali vjerujem da svaka roba ima svog kupca - rekla je. No mišljenja u sobi trgovaca bila su podijeljena.

- Danas goblene gotovo nitko ne želi. To je uložen trud i vrijeme, ali tržište je takvo - komentirao je Josip.

Jedinu ponudu dao je Tomislav, koja je iznosila 100 eura, no Sandra nije bila spremna prihvatiti taj iznos te je odlučila goblen vratiti kući.

- Ako se ne proda, ostat će kao lijepa uspomena na djeda - zaključila je.

Emisiju je zatvorio Zoran, modni dizajner iz Dužice, koji je u studio donio dva stolca koja je pronašao na otpadu.

Foto: Nova TV

- Nazvao sam ih ružnim pačićima. Iskreno, nisam mogao vjerovati da je netko ovo izbacio - rekao je Zoran.

Ilam je primijetio da su stolci klimavi, s dosta oštećenja na furniru te stilom koji upućuje na 30-e i 40-e godine prošlog stoljeća, kada je ovakav namještaj bio popularan u bogatijim kućama. Njegova procjena iznosila je 120 eura. Tijekom aukcije ponude su se kretale od 10 do 70 eura, a stolci su na kraju prodani Josipu, koji je u njima vidio potencijal za novi život.

Foto: Nova TV

Epizoda je tako donijela jednu uspješnu prodaju dizajnerske ogrlice, predmet koji se zbog snažne emotivne vrijednosti vratio u obiteljski dom te dva stolca koja su, unatoč skromnom početku, pronašla novog vlasnika, a nove procjene i prodaje ne propustite u idućoj epizodi Cash or Trasha.