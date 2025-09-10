Obavijesti

KAD SE UPORNOST I ZNANJE SPOJE

Diplomirala Doris Pinčić! 'Neke bitke se ne dobivaju na juriš'

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: < 1 min
2
Zagreb: Humanitarna moda revija Kreirano srcem | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Voditeljica i glumica završila je studij Međunarodnih odnosa i diplomacije, a na društvenim mrežama pohvalila se fotografijama

Doris Pinčić Guberović (37) uspješno je zaključila još jednu važnu životnu prekretnicu. Voditeljica i glumica obranila je svoj diplomski rad, a na svojem Facebook profilu pohvalila se fotografijama uz inspirativnu poruku. Inače, Doris je službeno završila studij Međunarodnih odnosa i diplomacije.

- A neke se bitke ne dobivaju na juriš...traže vrijeme, pažnju, planiranje, fokusiranje, trud...Ali, uvijek vrijede...Jer znanje i knjige koje smo pročitali ostaju u nama što god da se dogodi - napisala je Doris u opisu iznad objave, a u komentarima su joj se ubrzo javili obožavatelji, kolege, susjedi s brojnim pohvalama i čestitkama.

KUME Doris Pinčić Guberović podijelila je sretan događaj s pratiteljima
'Bravo, čestitam od srca', 'Kolegice! Čestitam!', 'Di je tebi kraj', 'Bravo, Doriska',  'Draga naša susjeda,prava si inspiracija', 'Čestitam draga Doris, tebi ni svemir nije granica', pisali su joj.

Inače, Doris je odabrala vrlo zanimljivu i relevantnu temu za svoj rad. Diplomirala je na temu 'Analiza utjecaja i posljedica oružanih sukoba na međunarodnu trgovinu'. 

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

