Marija Šerifović dobila je dijete

Srpska pjevačica Marija Šerifović (39) postala je majka, prenosi Kurir.

Beba se rodila početkom prosinca

Godinama je željela postati majka, a napokon joj se želja i ostvarila. Dijete joj je nosila surogat majka, a cijela trudnoća držala se u strogoj tajnosti.

Dijete se rodilo početkom prosinca, a pohvalila se time i na svojim društvenim mrežama.

- Ljubav je došla. Nebo je osvijetlila najljepša zvijezda mog života. Rodio se Mario. Neka te sine život vodi stazama svojim najljepšim, a ja te svojom ljubavlju čuvam od tuge i od ljudi - napisala je pjevačica.

Već je prije godinu dana znala koje će ime dati djetetu

O želji da ima dijete govorila je u jednoj televizijskoj emisiji.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL

- Jako je intimno je to pitanje, pogotovo u ovom trenutku i ovom slučaju. Nisam promijenila to mišljenje i radujem se tom trenutku koji se vjerojatno i bliži. Generalno sve što ima veze sa djetetom je ozbiljna stvar i oko toga nema šale. Kod mene će se to veoma planirano dogoditi, kada budem bila spremna da bit svog života podredim Šerifoviću junioru. Znam koje će ime biti, ali ne mogu da kažem - rekla je prije godinu i pol dana.

POGLEDAJTE VIDEO: MARIJA ŠERIFOVIĆ O USPJEHU