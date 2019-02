Diskvalificirali pjevačicu: 'Nisi politički korektna za Ukrajinu'

Nakon što je u subotu pobijedila na ukrajinskoj verziji Dore, pjevačica Anna Korsun (27) poznata pod umjetničkim imenom 'Maruv' diskvalificirana je s ovogodišnjeg Eurosonga. Hanna je s pjesmom 'Siren Song' osvojila publiku i gledatelje koji su joj dali glasove te pobijedila na 'Vidbiru', ukrajinskom izboru za pjesmu Eurovizije. No, samo pet sati poslije ta odluka je promijenjena.

Ukrajinska javna televizija 'UA:PBC' zahtijevala je od pjevačice da odgodi turneju Rusijom u ožujku i travnju, s obzirom na to da zemlje nisu u dobrim političkim odnosima. Pjevačica je imala 48 sati roka u kojem je trebala potpisati ugovor, no to je odbila napraviti.

Foto: Instagram

- Bila sam jako sretna što sam pobijedila i što ću s velikim ponosom predstavljati svoju domovinu na tako velikom natjecanju. No, nakon sastanka jednostavno nismo mogli pronaći zajednički jezik. Nije uopće problem u koncertima diljem Rusije. Glavne nesuglasice dovele su do drugih klauzula, koje ako potpišem, postaju moje obveze. Ja sam državljanka Ukrajine, plaćam poreze i iskreno volim ovu zemlju. Ne znam zašto se glazbeno natjecanje pretvara u promociju političara. Ja sam glazbenica, a ne šišmiš u političkoj areni - napisala je Maruv ispod fotografije na Instagramu.

Maruv je otkrila kako ugovor uključuje i klauzulu koja joj zabranjuje improvizaciju na pozornici i komunikaciju s bilo kojim novinarom bez dopuštenja javne televizije. Također, po ugovoru Anna bi sama trebala financirati put na Eurosong. Ukoliko bi prekršila ugovor, pjevačica bi morala platiti kaznu od 490.000 kuna.

Foto: Instagram

Ubrzo nakon što je proglašena pobjednicom, potpredsjednik Vlade Ukrajine, Vjačeslav Kyrylenko na Twitteru je javno podijelio svoje mišljenje o tome.

- Predstavnica Ukrajine ne može biti umjetnica koja obilazi agresorsku državu, ima planove to učiniti opet i ne shvaća da je to neprihvatljivo. Stoga priča o ukrajinskoj natjecateljici nije dovršena - napisao je potpredsjednik.

Trenutno je nepoznato hoće li drugoplasirani Freedom Jazz s pjesmom 'Cupidon' preuzeti njezino mjesto.