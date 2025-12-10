Tko je Karolina Ilić? Pjevačicu su diskvalificirali s Dore 2026.

Obavijesti

Karolina Ilić neće nastupati na Dori iduće godine, objavio je HRT, i to zato što ne ispunjava pravila natjecanja. Pjevačica je prije nekoliko dana rekla kako je 'uvijek gurala svoju foru što se tiče svega', ne samo glazbe

HRT je u srijedu objavio kako je Karolina Ilić diskvalificirana s Dore, i to zato što nije hrvatska državljanka, zbog čega ne ispunjava Pravila natjecanja Dore. Kako su naveli, umjesto nje je priliku za nastup na Dori dobila prva rezerva, Gabrijel Ivić, koji će se predstaviti s pjesmom 'Light Up'. 

- Glazba mi je način da izrazim tko sam i što osjećam - iskreno, autoetničko i s puno strasti - rekla je Karolina, inače švedska kantautorica s balkanskim korijenima, prije nekoliko dana za Hello Magazin te dodala kako joj je 'velika želja' na Eurosongu predstavljati zemlju iz koje potječe njezina obitelj. 

- Uvijek sam gurala svoju foru što se tiče svega, a ne samo muzikom - dodala je. 

Karolina je prije mjesec dana objavila pjesmu 'Teret Anđela, Änglarnas börda', koju pjeva i na švedskom i na hrvatskom jeziku.

Aktivna je i na društvenim mrežama, na kojima rado dijeli i privatne trenutke. 

