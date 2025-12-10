Obavijesti

PRVA REZERVA JE MIJENJA

Drama na Dori! Diskvalificirali pjevačicu, HRT objasnio i zašto

Foto: Instagram

Karolina Ilić diskvalificirana je s Dore, iako je prošlog tjedna ušla u popis od 24 izvođača koji će nastupiti iduće godine na ovom natjecanju. Umjesto nje, nastupit će prva rezerva

HRT je objavio u srijedu kako je Karolina Ilić, koja je trebala nastupiti na Dori 2026. godine, s pjesmom 'Breathe her in' diskvalificirana. Kako navode u priopćenju, Ilić je diskvalificirana jer nije državljanka Republike Hrvatske, čime ne ispunjava uvjete iz Pravila natjecanja Dore. 

Foto: Instagram

- Sukladno pravilima natjecanja, umjesto Karoline Ilić, priliku za nastup na Dori 2026. dobiva prva rezerva, izvođač Gabrijel Ivić, koji će se predstaviti s pjesmom "Light Up" - navode u priopćenju. 

Podsjetimo, HRT je prije tjedan dana objavio popis od 24 izvođača koji će se natjecati na Dori iduće godine. Pobjednik će predstavljati Hrvatsku u Austriji na Eurosongu. 

Među izvođačima koji su se našli su i Cold Snap, Fenksta, LELEK, Marko Kutlić, Stela Rade... 

