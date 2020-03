Disney predvidio virus? Bila u izolaciji od kraljevstva Korona

I dok se cijeli svijet suočava s pandemijom, brojni Disneyevi fanovi došli su do teorije da je upravo Disney predvidio kobni korona virus. Sve je krenulo kada je ova produkcijska kuća 2010. izbacila animirani film 'Tangled'. Riječ je o klasiku koji je djelomično baziran na bajci braće Grimm - 'Zlatokosa'.

Radnja filma je i više nego zanimljiva: Starica Gothel pronađe cvijet, a on joj omogući da se pomladi. No cvijet kasnije uzmu vojnici iz kraljevstva koje se zove Korona, kako bi ga koristili za liječenje svoje trudne i bolesne kraljice.

Kada se razboljela, čarobni cvijet joj je spasio život, a kraljica je rodila princezu zlatne kose. Gothel shvaća da princezina kosa sadrži ljekovita svojstva pa ju je otela i zatočila u tornju kako bi zadržala svoju mladost.

Osamnaest godina kasnije Zlatokosa traži od Gothel, za koju je uvjerena da joj je majka, da je pusti u svijet. No Gothel joj ne dopušta da ide u Koronu s obrazloženjem da je vani preopasno za nju.

Ovaj scenarij i trenutačna pandemija bili su dovoljni da korisnici na društvenim mrežama razviju brojne teorije zavjere.

- Disneyev film 'Tangled' se radi o djevojci koja je u izolaciji u kraljevstvu Korona, dobro odigrano - jedan je od komentara na Twitteru.

- Zlatokosi nije dozvoljeno da napusti tvrđavu dok boravi u Koroni. Slučajnost? Ne bih rekla! - dodala je druga korisnica.

