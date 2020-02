'Divlja' Marija zavodila na setu: Lizala je kremšnitu sa tanjura

Ovog tjedna u „Večeri za 5 na selu“ potraga za najboljim kuharom i domaćinom nastavila se u Mošćenici, naselju u sastavu grada Petrinje, gdje je za četiri natjecateljice kuhao građevinski radnik Petar Jukić.

Jedini ovotjedni muški natjecatelj pripremio je predjelo naziva Štip štip, glavno jelo Mesna bomba i desert Creme de la creme. Petar je dame dočekao pred kućom, prvo su nazdravili i ubrzo počeli s jelom.

- Malo sam se iznenadila da tako dobro zna peći uštipke - komentirala je Marija Barukčić, a Sonja je dodala: „I umak je odličan.“ Mariji Pušić ipak je bilo malo prejednostavno.

Foto: RTL

Na red je došlo glavno jelo.

- Sve je bilo nabacano na tanjuru, sve je bilo malo neuredno, ali ga razumijem jer je bio u žurbi i imao tremu - komentirala je Katarina. Marija Pušić je dodala: „Jelo mi je bilo super, ali je malo zagorjelo i žao mi je što nisam dobila batat“, a s njom se složila i Marija Barukčić.

- I s pekom se može pogriješiti ako se dulje ostavi pod žarom; može se prepeći, zagorjeti, a ako se ne napravi dovoljno veliki žar, može ostati sirovo… - zaključila je Sonja.

Foto: RTL

Da bi tijekom deserta bilo zabavnije, domaćin je priredio malo iznenađenje - zaigrali su Bocu istine.

- Sva sreća što nisam bila na Marijinu mjestu kad je morala jesti kremšnitu sa zavezanim rukama jer je to bilo nepraktično i, jadna, nije se snašla, ali dobro je to podnijela - rekla je Katarina, a Marija dodala: „Nadala sam se da mi neće nabiti kolač u glavu i vidjela sam da to želi, ali ispalo je super.“

Foto: RTL

A iako je kremšnita poslužila kao dobra zabava, komentari na okus baš i nisu bili pozitivni.

- Mama je pravila kore, a on je kao pravio kremu - barem je tako rekao - rekla je Marija Pušić, a Sonji i Katarini nije se previše svidjela upravo ta krema.

Foto: RTL

Uslijedilo je ocjenjivanje Petrove večere. Marija Barukčić dala je ocjenu devet jer je dobila malo zagorjelo meso, Sonja se odlučila za ocjenu osam - iako joj je sve bilo super, no ostavlja prostora za još dvije večere koje slijede, Katarina je dala ocjenu osam zato što je Petru pomagala majka u pripremanju jela, a Marija Pušić se odlučila za peticu jer smatra da Petru ipak nije bila potrebna mamina pomoć. Petar je 'zaradio' 30 bodova.