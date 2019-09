Dizalica Kata Barada ide tražiti ljubav kod 'golaća' Domina...

Ja sam Kata Dizalica, ja sam vaša ljubilica, pjevala je Splićanka Kata Barada (47) u showu 'Zvijezde', a sad se odlučila prijaviti u internacionalnu sezonu agrorealityja “Ljubav je na selu”.

- Solo sam već neko vrijeme i želim vidjeti ima li netko izvan Hrvatske tko može ponuditi nešto pozitivno u životu - priča nam Kate, koja je poslala pismo osebujnom Dominu Santru.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nadimak “Kata Dizalica”, dobila je, pogađate, jer je jedina žena koja radi na dizalici u Hrvatskoj. Odlučila se javiti baš Dominu (61), jer oboje vole glazbu.

- Prvo što sam po slici vidjela je da djeluje pozitivno. Pogotovo to što voli glazbu, to mi se na neki način svidjelo - nastavlja gospodična Dizalica. Slobodni umjetnik Domino živi u Berlinu bez vode, no Kata nije sigurna bi li i ona mogla tako.

- Kroz komunikaciju bismo vidjeli postoji li mogućnost drugačijeg suživota. Bi li u Berlinu bili drugačiji uvjeti, ne mogu reći da sto posto prihvaćam - ne da se Kate. Bez šminke i parfema bi mogla jer smatra da je to prirodno. Santro iza sebe ima četiri propala braka i devetero djece.

Foto: Privatni album

- Vjerojatno se nadao da će sve biti kako triba s tim ženama - prokomentirala je Kata, kojoj ne smeta Dominovo bogato ljubavno iskustvo.

- Mogu samo reći da sreća uvijek postoji, samo se treba potruditi naći je i dati maksimum od sebe da nas sreća i ljubav nađu - kaže Kata.

Foto: Privatni album

Ističe da je za razliku od Dominovih bivših, kako je on rekao, koje su ga sve varale, ona vjerna u vezi.

- Kad dođe do veze, onda je to - to - kaže Kata.

Foto: Privatni album

Ne smeta joj ni što je Domino skoro 15 godina stariji od nje, ali joj smeta njegov “opušteni” životni stil. Naime, Domino je nudist,

- Na nudističku ne bih išla. I njega bih pokušala odgovoriti od tog nauma. Jednostavno na to ne pristajem - rezolutna je Dizalica za kraj.

Surađivala s Vucom, a uzori su joj Nina Badrić i Severina

Kad sam čula tekst i glazbu za pjesmu ‘Kata Dizalica’, koje je Vuco napravio za mene, uzviknula sam: ‘Ovo će biti hit, a ja ću postati zvijezda’. Jako sam sretna i zahvalna Siniši jer će sad publika slušati i moju pjesmu na YouTubeu - rekla je nam je Kate prije dvije godine. Kao pjevačke uzore ove Splićanka ističe svoju sugrađanku Severinu, ali i Ninu Badrić.