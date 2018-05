DJ Avicii je umro nakon što se izrezao staklom od boce vina?

DJ Avicii je preminuo zbog velikog gubitka krvi nakon što se izrezao razbijenim staklom, ekskluzivno prenosi američki portal TMZ. Nekoliko izvora bliskih glazbeniku potvrdilo je da si je Šveđanin oduzeo život, kako je njegova obitelj i aludirala krajem travnja u pismu za javnost.

- Dva izvora su rekla kako je glazbenik razbio bocu vina, a zatim si staklom zadao smrtonosne rane - piše TMZ. Jedan od izvora kaže da se rezao po vratu, a drugi tvrdi da je u pitanju zapešće ruke.

Šveđanin je inače zbog zdravstvenih problema ranijih godina bio prisiljen otkazati sve nastupe, a bolovao je od akutnog pankreatitisa, teške upale gušterače koja je uzrokovana pretjeranim konzumiranjem alkohola.

- Jako se mučio s mislima o značenju, životu, sreći. Nije mogao više nastaviti dalje. Želio je pronaći mir, napisali su u izjavi za javnost Aviciijevi roditelji, glumica Anki Liden (71) i pjevač Tommy Korberg te brat, glumac Anton Korberg (40).

Obitelj švedskog glazbenika, čije je pravo ime Tim Bergling, istaknula je kako je Avicii bio krhka, umjetnička duša koja je tražila odgovore na egzistencijalna pitanja. Dodali su kako je bio perfekcionist koji je htio postići više nego što se očekivalo od njega te da je putovao i teško radio napornim tempom što mu je uzrokovalo golemi stres.

Beživotno tijelo DJ-a, pravog imena Tim Bergling, policija je zatekla 20. travnja u gradu Muscatu u Omanu. Imao je 28 godina. Iako su se nakon njegove smrti počele javljati njegove bivše cure, Šveđanin je zadnje u tajnosti bio s češkim modelom Terezom Kacerovom (25).

- Provela sam posljednje dane čekajući da se probudim, čekajući da mi netko kaže kako je ovo neka bolesna šala, neka užasna pogreška. Mislim da sam konačno shvatila da te istinski više nikada neću vidjeti - napisala je Kacerova u poruci posvećenoj Aviciiju.

Avicii je osvojio dvije MTV Music Awards nagrade, nagradu Billboard Music te je dva puta bio nominiran za Grammyja. Neki od njegovih najvećih hitova su 'Wake Me Up!',' The Days', 'You Make Me', 'Hey Brother' i 'Levels', a domaća publika imala ga je priliku vidjeti 2013. i 2015. na festivalu Ultra Europe u Splitu.