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RODIO SE PRERANO

DJ Tanner iz 'Pune kuće' postala baka: 'Dobro došao, dječače!'

Piše Maša Mai Čigir,
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DJ Tanner iz 'Pune kuće' postala baka: 'Dobro došao, dječače!'
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Zvijezda serije 'Puna kuća' Candace Cameron Bure dočekala je prvo unuče, a dječak je na svijet stigao znatno prije predviđenog termina

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Candace Cameron Bure (50) postala je baka. Njezin sin Lev Bure (26) i njegova supruga Elliott dobili su prvo dijete, a dječaku su dali ime Bond Leo. Maleni je na svijet stigao čak 10 tjedana prije termina, a nakon rođenja težio je samo 1360 grama. Zbog prijevremenog rođenja odmah je prebačen na odjel intenzivne njege za novorođenčad.

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Elliott je sretnu vijest podijelila na Instagramu, uz fotografije svojeg sina.

- Dobro došao, dječačiću - napisala je uz objavu te otkrila detalje teškog početka njihova roditeljstva.

- Bond je rođen 10 tjedana prerano, težak točno 1360 grama, te je odmah prebačen na odjel intenzivne njege za novorođenčad - nadodala je.

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Obitelj je potom provela više od pet tjedana u bolnici, a Elliott je priznala da su iza njih bili dani ispunjeni emocijama, molitvama i neizvjesnošću.

- Nakon mnogo suza, bezbrojnih molitvi i sati provedenih u bolnici koji su se činili beskrajnima, pet tjedana i pet dana kasnije napokon smo svog čudesnog dječaka doveli kući - poručila je.

Posebno je zahvalila liječnicima i medicinskom osoblju koje se brinulo o njihovu sinu tijekom boravka u bolnici.

Vijest o rođenju unuka posebno je razveselila Candace Cameron Bure, koja je objavu svoje snahe podijelila na Instagramu. Glumica nije skrivala emocije ni u komentarima.

- Bond Leo je čudesna beba. Naša su srca prepuna - komentirala je ponosna baka.

Candace i Valeri Bure u braku su od lipnja 1996. godine, a zajedno imaju troje djece, kćer Natashu te sinove Leva i Maksima. Sada je njihova obitelj dobila novog člana, a nakon teškog i emotivnog početka mali Bond Leo napokon je kod kuće sa svojim roditeljima. Za Candace je ovo, kako sama kaže, početak potpuno novog poglavlja, onog u kojem više nije samo majka troje djece, već i ponosna baka.

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