Znate li što povezuje 'Punu kuću', 'Prijatelje' i seriju 'ALF'?

U razmaku od samo osam godina na današnji dan su premijerno prikazane tri serije koje će, svaka na svoj način, prerasti granice televizijskog programa. "ALF" je premijerno na male ekrane stigao 1986., "Puna kuća" 1987. i "Prijatelji" 1994. godine.

Zanimljivo je da te tri serije predstavljaju i svojevrsnu malu kronologiju razvoja televizijskog sitcoma. "ALF" pripada izrazito prepoznatljivoj televiziji osamdesetih, kada je neobična ideja mogla biti temelj obiteljskog hita. "Puna kuća" utjelovila je toplu obiteljsku komediju kasnih osamdesetih i ranih devedesetih, dok su "Prijatelji" sredinom devedesetih obiteljsku kuću zamijenili stanovima, kafićem i krugom prijatelja koji postaje svojevrsna zamjenska obitelj. Ono što im je zajedničko jest činjenica da su likovi i izrazi iz tih serija nastavili živjeti u popularnoj kulturi desetljećima nakon njihovih premijera.

Neobični gost s planeta Melmac

Prvi u ovom neobičnom nizu bio je "ALF", koji je na američkom NBC-ju debitirao 22. rujna 1986. Seriju su osmislili Paul Fusco i Tom Patchett, a u njezinu je središtu Gordon Shumway, izvanzemaljac s planeta Melmac čiji se nadimak ALF izvodi iz izraza "Alien Life Form". Nakon što se svemirskim brodom zabije u garažu obitelji Tanner, mora ostati skriven od vlasti i prilagoditi se svakodnevnom životu jedne sasvim obične američke obitelji. Serija se prikazivala četiri sezone, od 1986. do 1990. godine.

Ideja je bila jednostavna, ali za tadašnji udarni televizijski termin prilično neobična. Glavni lik velike NBC-jeve humoristične serije bio je lutka. Kritičari u početku nisu nužno bili oduševljeni. Los Angeles Times na dan premijere objavio je izrazito negativnu recenziju, dok se Paul Fusco kasnije prisjećao da je dio kritičara s nevjericom gledao na odluku NBC-ja da "lutkarsku" seriju postavi u važan večernji termin. Publika je, međutim, prihvatila "ALF-a".

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Velik dio privlačnosti proizlazio je iz činjenice da ALF nije bio tipični dječji izvanzemaljac. Bio je zajedljiv, sebičan, bučan i neprestano je komentirao čudne navike ljudi. Njegova opsjednutost mačkama kao potencijalnom hranom postala je jedna od najprepoznatljivijih šala serije. Znanstvena fantastika zapravo je služila kao okvir za obiteljski sitcom. Tannerovi su se svađali oko računa, djece, susjeda i svakodnevnih problema, samo što su pritom na tavanu skrivali dlakavog izvanzemaljca.

Upravo je izgled glavnog junaka pomogao "ALF-u" da preraste vlastitu seriju. Lik je bio gotovo savršeno prilagođen svijetu igračaka, plišanaca i televizijskog marketinga, ali njegova je važnost bila i u tome što je pokazao da se klasična obiteljska komedija može spojiti s potpuno apsurdnom premisom. Četiri desetljeća nakon premijere dovoljno je vidjeti smeđu njušku i dugu kosu da bi čitava generacija gledatelja prepoznala stanovnika Melmaca.

Kuća Tannerovih ponovno je puna

Točno godinu dana nakon ALF-ova debija, 22. rujna 1987., ABC je prikazao prvu epizodu "Pune kuće". Slučajnost je još zanimljivija zbog prezimena glavnih televizijskih obitelji. I ALF živi kod Tannerovih, a "Puna kuća" prati drugu, potpuno nepovezanu obitelj Tanner.

Polazište serije bilo je znatno sentimentalnije. Nakon smrti supruge, Danny Tanner ostaje s tri kćeri, D.J., Stephanie i Michelle, pa mu u odgoju djece pomažu šogor Jesse Katsopolis i najbolji prijatelj Joey Gladstone. Umjesto tradicionalne televizijske slike majke, oca i djece, gledatelji su dobili kućanstvo trojice muškaraca koji pokušavaju podizati tri djevojčice. Serija je trajala osam sezona, sve do 1995. godine, a s vremenom je postala jedan od prepoznatljivih naslova ABC-jeva obiteljskog programa TGIF.

"Puna kuća" nije od početka bila golemi hit. Prva sezona nije ostvarivala osobito dobre rezultate, ali ABC joj je dao novu priliku, nakon čega je gledanost porasla. S vremenom je njezina kombinacija obiteljskih problema, komedije i gotovo obveznog emotivnog pomirenja pred kraj epizode postala formulom koju publika odmah prepoznaje.

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Možda je još veći trag serija ostavila svojim likovima. Stephanie Tanner dobila je prepoznatljivi uzvik "How rude!", Jesse svoje "Have mercy", a Michelle "You got it, dude!". Te su uzrečice postale toliko povezane s likovima da ih se i desetljećima poslije koristi kao nostalgične reference na seriju.

Posebna priča bile su Mary-Kate i Ashley Olsen, blizanke koje su naizmjenično glumile Michelle Tanner. "Puna kuća" pretvorila ih je iz dječjih glumica u prepoznatljiva lica američke zabavne industrije, a njihova se karijera poslije proširila na filmove, televizijske projekte i poslovne pothvate.

Koliko je nostalgija prema Tannerovima ostala snažna najbolje pokazuje činjenica da je više od dvadeset godina nakon završetka originala nastala serija "Fuller House", emitirana od 2016. do 2020. godine. Nekadašnja djeca postala su odrasli ljudi s vlastitim obiteljima, a nekadašnja publika dobila je priliku vratiti se u poznatu kuću.

Šestero prijatelja mijenja televizijske devedesete

Sedam godina nakon "Pune kuće", 22. rujna ponovno se pokazao sretnim datumom za sitcom. NBC je 1994. prikazao prvu epizodu "Prijatelja", serije Marte Kauffman i Davida Cranea o šestero mladih Njujorčana, Rachel, Monici, Phoebe, Joeyju, Chandleru i Rossu. Pilot je smješten između tada već poznatih NBC-jevih serija "Mad About You" i "Seinfeld", a gledalo ga je gotovo 22 milijuna ljudi.

Ono što je slijedilo nadmašilo je početna očekivanja. "Prijatelji" su se prikazivali deset sezona, od 1994. do 2004., i snimljeno je 236 epizoda. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry i David Schwimmer od relativno mladih televizijskih glumaca pretvorili su se u međunarodno poznate zvijezde.

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"Prijatelji" su pogodili promjenu koja se već događala u životu mladih odraslih ljudi i pretvorili je u televizijski fenomen. U središtu više nije bila tradicionalna obitelj nego skupina prijatelja koja preuzima njezinu ulogu. Posao, prekidi, veze, brakovi, razočaranja i nesigurnosti odraslog života prolazili su kroz stanove Monice i Chandlera te, naravno, kroz Central Perk. Television Academy upravo tu prepoznatljivost odnosa, ljubavi i karijere navodi kao važan dio trajnog nasljeđa serije.

Utjecaj na popularnu kulturu teško je svesti samo na gledanost. Central Perk postao je jedan od najprepoznatljivijih izmišljenih kafića televizije. Uvodna pjesma "I'll Be There for You" grupe The Rembrandts snažno se povezala sa serijom i tijekom prvog vala njezine popularnosti postala hit. Rachelina frizura postala je fenomen za sebe, a Jennifer Aniston jedan od modnih uzora devedesetih. Joeyjevo "How you doin'?" izašlo je iz scenarija i postalo opće prepoznatljiva fraza, dok su scene poput Rossova očajničkog "Pivot!" nastavile živjeti u memovima, GIF-ovima i internetskim reakcijama dugo nakon završetka serije.

Serija je ujedno postala jedan od zaštitnih znakova NBC-jeva razdoblja "Must See TV". Producent Kevin S. Bright i drugi sudionici stvaranja serije kasnije su opisivali kako se tijekom prve sezone postupno razvijala golema popularnost, sve dok "Prijatelji" nisu postali jedan od ključnih programa četvrtkom navečer.