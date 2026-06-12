Djeca Paris Hilton žele živjeti u kućici za pse! Vila vrijedi pravo bogatstvo, pogledajte je samo

Paris Hilton pokazala je svoju raskošnu vilu na TikToku, ali pažnju je ukrala njezina minijaturna verzija - luksuzna kuća za pse. U viralnom videu Hilton vodi Phoenixa Barrona (3) i kćer London Marilyn (2) u obilazak pseće palače. Čim su se približili, malena London je uzbuđeno povikala.

​- Gle pseću vilu! Pseća vila! - rekla je.

Nakon ulaska djeca su odmah krenula istraživati, penjući se spiralnim stubištem na gornji kat pokraj ružičastih psećih kreveta. Phoenix je unutra otkrio čak i mali košarkaški obruč i odmah prisvojio prostor.

​- Ovo je i moja kuća - odlučno je izjavio.

Paris je zatim uočila i dječji DJ set, našalivši se sa sinom: 'Oh, vau, je li to tvoj DJ set?'. U međuvremenu, London je pokazala nestašnu stranu pokušavajući se popeti kroz prozor na balkon, no majka ju je zaustavila pitanjem.

​- Kamo ideš, gospođice? Bježiš van?

​- To je naša kuća - odgovorila joj je kći.

Tad je Paris otkrila iznenađujući detalj. Iako je građevina poznata kao 'pseća vila', prvotno je bila namijenjena upravo njezinoj djeci, i to prije nego što su se rodila.

​- To i jest vaša kuća. Znate, izgradila sam ovo za vas prije nego što ste se rodili. Već sam tada pričala o vama jer sam i ja imala kućicu za lutke kad sam bila mala, ali moji psići su bili moje prve bebe i zato se zove 'Pseća vila' - objasnila je Hilton.

Kad je pitala djecu sele li se doista unutra, Phoenix je bez oklijevanja potvrdio.

​- Da, selim se ovamo - rekao je, nakon čega je počeo mahati s balkona.

- Čini se da se Phoenix seli u pseću vilu - napisala je Hilton u opisu objave.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Riječ je o minijaturnoj palači koja je zapravo vjerna replika njezine vlastite vile na Beverly Hillsu. Smještena u dvorištu golemog imanja, ova dvokatnica za pse prostire se na gotovo 28 četvornih metara i procijenjena je na nevjerojatnih 325.000 dolara. Izvana izgleda poput mediteranske vile sa zidovima boje bjelokosti, krovom od terakota crijepa, bakrenim olucima i vlastitim balkonom s ogradom od kovanog željeza.

Uređeni travnjak dodatno je osiguran željeznom ogradom, a fasadu krase crni lampioni. Interijer je, očekivano, uređen u prepoznatljivom stilu Paris Hilton. Zidovi su obojeni u jarku ružičastu boju, dok crni detalji, poput stropnih lajsni i raskošnog kristalnog lustera, daju dozu luksuza.

Elegantno crno stubište vodi na gornji kat. Interijer je osmislila dizajnerica Faye Resnick, koja ga je opremila dizajnerskim namještajem s potpisom Philippea Starcka. Prostor je ispunjen minijaturnim kaučima, jastucima i igračkama s potpisom 'Jimmy Chew' ili 'Pawda'. Kako bi psima bila osigurana potpuna udobnost, kućica je opremljena klima-uređajem i grijanjem.

*Uz pomoć AI-ja