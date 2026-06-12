Tijekom obilaska raskošne 'pseće vile' vrijedne 325.000 dolara, njezin sin Phoenix poručio je da se seli unutra, dok je kći London tvrdila da je kućica njihova
Djeca Paris Hilton žele živjeti u kućici za pse! Vila vrijedi pravo bogatstvo, pogledajte je samo
Paris Hilton pokazala je svoju raskošnu vilu na TikToku, ali pažnju je ukrala njezina minijaturna verzija - luksuzna kuća za pse. U viralnom videu Hilton vodi Phoenixa Barrona (3) i kćer London Marilyn (2) u obilazak pseće palače. Čim su se približili, malena London je uzbuđeno povikala.
- Gle pseću vilu! Pseća vila! - rekla je.
Nakon ulaska djeca su odmah krenula istraživati, penjući se spiralnim stubištem na gornji kat pokraj ružičastih psećih kreveta. Phoenix je unutra otkrio čak i mali košarkaški obruč i odmah prisvojio prostor.
- Ovo je i moja kuća - odlučno je izjavio.
Paris je zatim uočila i dječji DJ set, našalivši se sa sinom: 'Oh, vau, je li to tvoj DJ set?'. U međuvremenu, London je pokazala nestašnu stranu pokušavajući se popeti kroz prozor na balkon, no majka ju je zaustavila pitanjem.
- Kamo ideš, gospođice? Bježiš van?
- To je naša kuća - odgovorila joj je kći.
Tad je Paris otkrila iznenađujući detalj. Iako je građevina poznata kao 'pseća vila', prvotno je bila namijenjena upravo njezinoj djeci, i to prije nego što su se rodila.
- To i jest vaša kuća. Znate, izgradila sam ovo za vas prije nego što ste se rodili. Već sam tada pričala o vama jer sam i ja imala kućicu za lutke kad sam bila mala, ali moji psići su bili moje prve bebe i zato se zove 'Pseća vila' - objasnila je Hilton.
Kad je pitala djecu sele li se doista unutra, Phoenix je bez oklijevanja potvrdio.
- Da, selim se ovamo - rekao je, nakon čega je počeo mahati s balkona.
- Čini se da se Phoenix seli u pseću vilu - napisala je Hilton u opisu objave.
Riječ je o minijaturnoj palači koja je zapravo vjerna replika njezine vlastite vile na Beverly Hillsu. Smještena u dvorištu golemog imanja, ova dvokatnica za pse prostire se na gotovo 28 četvornih metara i procijenjena je na nevjerojatnih 325.000 dolara. Izvana izgleda poput mediteranske vile sa zidovima boje bjelokosti, krovom od terakota crijepa, bakrenim olucima i vlastitim balkonom s ogradom od kovanog željeza.
Uređeni travnjak dodatno je osiguran željeznom ogradom, a fasadu krase crni lampioni. Interijer je, očekivano, uređen u prepoznatljivom stilu Paris Hilton. Zidovi su obojeni u jarku ružičastu boju, dok crni detalji, poput stropnih lajsni i raskošnog kristalnog lustera, daju dozu luksuza.
Elegantno crno stubište vodi na gornji kat. Interijer je osmislila dizajnerica Faye Resnick, koja ga je opremila dizajnerskim namještajem s potpisom Philippea Starcka. Prostor je ispunjen minijaturnim kaučima, jastucima i igračkama s potpisom 'Jimmy Chew' ili 'Pawda'. Kako bi psima bila osigurana potpuna udobnost, kućica je opremljena klima-uređajem i grijanjem.
*Uz pomoć AI-ja
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