Djeca su bila najveća podrška Valu Kilmeru: O njemu snimili i dokumentarac, sin je i narator

Glumac Val Kilmer preminuo je u 65. godini, a tijekom karijere bio je u vezi s brojnim poznatim ženama poput Angeline Jolie, Cher, Cindy Crawford i Daryl Hannah.

Kilmer se samo jednom vjenčao i to sa Joanne Whalley. Nju je upoznao krajem 80-ih na snimanju filma 'Willow'. Bili su u braku devet godina te dobili dvoje djece - kćer Mercedes i sina Jacka.

Foto: Profimedia

Svojoj obitelji u potpunosti se posvetio te je jednom prilikom rekao da je odbio čak 10 sjajnih redatelja zbog toga.

- Jednostavno nisam obraćao pažnju na posao. Ne mogu biti odgovoran roditelj i biti tamo samo tri ili četiri mjeseca godišnje - rekao je Kilmer na Vanity Fairu 2012. godine.

Mercedes i Jack su tijekom njegove borbe s karcinomom grla odlučili snimiti dokumentarac o ocu kako bi ostao upamćen i u mlađim generacijama. Njihova imena su potpisana ispod filma kao imena producenata.

- Ne bih rekla da su me iznenadile stvari o tati. On je tako otvorena osoba, koju jako dobro poznajem, ali stvarno me iznenadilo vidjeti to s publikom. Toliko sam navikla da ljudi ne razumiju mog oca. Toliko sam navikla da je njegov javni imidž drugačiji od razigrane, smiješne osobe koju poznajemo - rekla je Mercedes za Entertainment Tonight.

Jack nije samo producent filma, već i njegov narator, što je posebno impresioniralo slavnog glumca. Priznao je da ga je iznenadilo koliko glas njegova sina nalikuje njegovom iz mlađih dana.

23rd Annual Simply Shakespeare - Los Angeles | Foto: Krista Kennell/Press Association/PIXSELL

- Bilo je nekoliko puta kada nisam mogao znati tko govori - priznao je Kilmer.

Njegova djeca naslijedila su zanimanje za glumu te se tako Jack pojavio u filmu 'Palo Alto' zajedno sa Emmom Roberts. Isto tako imao je uloge u serijama 'Zakon i red: Odjel za žrtve' i 'The Lesser Dead'. Mercedes je prvi put glumila u filmu 'Parydirt' zajedno s ocem 2020. godine.

- Ne znam jeste li još našli nekoga tko bi glumio moju kćer, ali možda imam nekoga za vas. Zove se Mercedes Kilmer i možda biste bili zainteresirani za susret s njom - rekao je Kilmer producentu filma, a nakon toga je njegova kćer dobila ulogu.