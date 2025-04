Šerbedžija o Kilmeru: 'Ignorirao me na snimanju filma Svetac, a kasnije me grlio i ispričavao se'

U dobi od 65 godina preminuo je legendarni holivudski glumac Val Kilmer. Njegova kći Mercedes potvrdila je za strane medije da je uzrok smrti bila upala pluća. Kilmer se proslavio brojnim ulogama, a u filmu Svetac ('The Saint') glumio je s Radom Šerbedžijom koji se nedavno prisjetio jedne njihove anegdote sa snimanja.

- Tokom cijelog snimanja Val nije htio razgovarati sa mnom. Niti bi me pozdravio. Mislio sam: 'Dobro, neka radi kako hoće. Ja radim svoje i baš me briga'. I onda - posljednji kadar. Završili smo snimanje, a Val odjednom potrči preko cijelog seta, zagrli me, podigne me u zrak i uzbuđeno kaže: 'Rade, ja tebe toliko volim! Oprosti! Ja sam američki glumac, a naš sistem rada je takav - ako si moj protivnik u filmu, ne smijem razgovarati s tobom, niti da te volim dok traje snimanje' - ispričao je Šerbedžija za Fokus.

Foto: IFA Film

- Nasmijao sam se i rekao mu: 'Znaš što, Val, ja sam bio profesor glume na Akademiji dramske umjetnosti. Dobro poznajem probleme mladih glumaca' - dodao je Šerbedžija.

Karijera mu je trajala nekoliko desetljeća

Kilmer je na filmska platna stupio kao rock zvijezda u satiričnoj hladnoratovskoj komediji 'Strogo povjerljivo' iz 1984. godine.

Dvije godine kasnije lansiran je među zvijezde kao drzak i šutljiv pilot borbenog zrakoplova u 'Top Gunu'. Tamo je igrao ulogu Toma 'Icemana' Kazanskog, rivala 'Mavericku' kojeg je igrao Tom Cruise.

Foto: Profimedia

Raznovrstan glumac čija je karijera trajala nekoliko desetljeća, Kilmer je glumio u velikim 'blockbuster' filmovima, ali i onim neovisnim s manjim budžetima. Iznimno je hvaljena njegova uloga Jima Morrisona u filmu 'The Doors' redatelja Olivera Stonea o životu predvodnika slavnog rock sastava.

Kilmer se mjesecima pripremao, proučavajući Morrisonov lik i djelo, a u filmu je sam otpjevao sve pjesme, toliko uvjerljivo da su kritičari ustvrdili kako je teško razlikovati njegov glas od originalnog Morrisonovog, piše agencija dpa. Navodno to čak nisu uspjeli ni tada živući članovi Doorsa.

No mnogi kritičari kažu da je uloga boležljivog alkoholičara, kockara i zubara Doca Hollidaya u filmu Tombstone iz 1993. njegova najbolja izvedba.

Nakon cameo uloge u filmu 'Prava romansa' čiji scenarij potpisuje Quentin Tarantino, Kilmer je uz Al Pacina i Roberta De Nira glumio u 'Vrućini', a potom je, između Michaela Keatona i Georgea Clooneya, glumio Batmana. Glumio je i boležljivog alkoholičara kockara i zubara Doca Hollidaya u filmu Tombstone iz 1993. - prepričavanju priče o Wyattu Earpu koji je pucao u OK Corralu, što su neki kritičari nazvali njegovom najboljom izvedbom.

Magazin Entertainment Weekly 1996. je o Kilmeru napisao članak naslovljen 'Čovjek kojeg Hollywood voli mrziti', predstavljajući ga kao radišnog, ponekad mrzovoljnog glumca.

Kilmerova reputacija da je težak na setu navodno je eksplodirala u otvoreni rat s redateljem Batmana Joelom Schumacherom koji je ponašanje svog glavnog glumca nazvao "teškim i djetinjastim".

John Frankenheimer, koji je režirao Kilmera u Otoku doktora Moreaua, bio je još otvoreniji.

"Ne sviđa mi se Val Kilmer", rekao je. "Ne sviđa mi se njegova radna etika i ne želim da me ikada više povezuju s njim."

Glumac je odgovorio: "Kad me neki ljudi kritiziraju da sam zahtjevan, mislim da je to paravan za nešto što sami nisu dobro napravili. Mislim da štite sebe".

Novinar koji je 2002. vodio intervju s Kilmerom za New York Times odbacio je da je težak, opisujući ga „prijateljski nastrojenog, živahnog i toliko otvorenog” da je ponekad sam otkrivao detalje o svom životu i potom im se smijao.

Uloga u nastavku 'Top Guna' mu je bila posljednja

Rođen je kao Val Edward Kilmer na novogodišnju noć 1959. godine, a glumiti počeo kao dječak u reklamama. Postao je najmlađa ikad osoba primljena na dramski odjel prestižnog njujorškog sveučilišta Julliard, a na Broadwayu je počeo glumiti 1983., uz Seana Penna i Kevina Bacona.

Godine 2014. dijagnosticiran mu je rak grla.

Foto: Krista Kennell/PRESS ASSOCIATION

O njegovom usponu i padu u Hollywoodu snimljen je intimni dokumentarac 'Val' koji je 2021. imao premijeru na filmskom festivalu u Cannesu, prikazujući ga kako se bori za zrak nakon traheotomije.

Kilmer „ima auru čovjeka koji se suočio sa svojom nevoljom i prevladao je”, pisao je američki Variety.

Kad se vratio ulozi 'Icemana' u dugo očekivanom nastavku 'Top Guna', Kilmerovi stvarni zdravstveni problemi i hrapav glas uključeni su u njegov lik.

Bila je to njegova zadnja uloga.

"Umjesto da se Kilmera - i zapravo, cijelu ideju Top Guna - tretira kao jednokratni predmet nostalgije, dobio je celuloidni labuđi pjev koji će izdržati test vremena", napisao je GQ.

Kilmer je na svojoj službenoj stranici napisao da je vodio „magičan život”.

"Više od pola stoljeća brusim svoju umjetnost, bez obzira na medij. Bila to književnost, filmovi, poezija, slikanje, glazba ili praćenje egzotičnih i prekrasnih divljih životinja", napisao je.