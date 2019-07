Djeca su pjevala 'Oj Cetino' i izradila darove za izvođače...

Blues radionicom za djecu, izložbom fotografija i predstavljanjem knjige Siniše Škarice 'Tvornica glazba - priče iz Dubrave' otvoren je treći Thrill blues festival.

Oduševljena djeca izvela su pjesmu 'Oj Cetino' u blues izvedbi, a 14 učenika 2.C razreda OŠ Trilj, s učiteljicom Ivanom Tadinac, izradili su i darove za izvođače.

Foto: Saša Tadinac

- Sjajna atmosfera! Ukupno je bilo 30-ak djece i odlično smo se zabavili. I mi i oni - rekao je umjetnički direktor festivala Boris Hrepić Hrepa zadovoljan što je festival i ove godine u Cetinsku krajinu privukao najveća imena svjetskoga bluesa.

Foto: Promo/Privatni album

U subotu prijepodne u Gradskom parku Trilj tijekom jutra je već bila održana premijera dokumentarnog filma ''Od Lonjskog polja do Memphisa'', a u popodnevnim satima počeli su prvi blues koncerti.

Subotnji program počeo je nastupom Dbluza, a imena kao što su Pojave, 4 Hombres, Grupa Mi, Ozon, The Screaming Wheels, The Memphis Expedition, Lorenzo Piccone & Ismaila Mbaye, James Perri & Thrill All Stars Band, Manu Lanvin & Devil Blues te Harrison Kennedy garantiraju još jednu vrhunsku večer u Trilju. Više o svemu dostupno je na stranicama turističke zajednice grada Trilja.

