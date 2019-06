U Trilju ponovno živi blues: 'Iz godine u godinu sve smo bolji'

Trilj je smješten u zaleđu Splita, u unutrašnjosti Dalmacije, na rijeci Cetini. Na jugozapadu ga na 15-ak kilometara udaljenosti 'čuva' planina Mosor. Taj će dalmatinski gradić 5. i 6. srpnja biti obogaćen blues festivalom.

- Nije nam cilj samo glazba, iako je to osnova. Želimo da to bude jedan multimedijalni događaj i mislim da u tome uspijevamo, mislim da smo svake godine sve bolji - rekao je umjetnički direktor Boris Hrepić Hrepa (56).

Foto: promo

'Thrill Blues Festival' ove će godine doživjeti treće izdanje. U ta dva dana program je 'prepun' događaja. Jedan od njih je 'Blues At School', već tradicionalna glazbena radionica s najmlađima, u kojoj se djeca kroz priču i glazbu upoznaju s važnosti bluesa.

- Taj rad s klincima jedna nam je od najvažnijih stavki programa. Uživam tamo radeći s najmlađima. Želimo im usaditi ljubav prema bluesu već u toj ranoj dobi - rekao je Hrepa, voditelj 'školice'.

Foto: promo

A pomagat će mu ozbiljna glazbena imena koja i nastupaju na festivalu. Prošlih godina pomagali su mu Miro Dimić iz Poprock škole, Tomislav Goluban i Eric Sardinas. Ove godine Hreši će 'asistirati' Lorenzo Piccone i Ismaila Mbaye, talijansko-senegalski dvojac.

- Kao i ja, i oni imaju pedagoškog iskustva pa će biti užitak s njima surađivati - rekao je Hrepa.

Osim radionice za djecu, bit će i izložba blues fotografija u Muzeju triljskog kraja, promocija knjige 'Tvornica glazbe - priče iz Dubrave' Siniše Škarice, dokumentarni film 'Od Lonjskog polja do Memphisa', promocija pjesme, videa i nagrade 'Keep The Blues Alive'... Nastupat će deset izvođača iz cijelog svijeta.

Foto: promo

- I sve sam ih slušao uživo tako da znam da su dobri iz prve ruke. Ima Senegalaca, Kanađana, Talijana, Francuza... Dva dana uživat ćemo u vrhunskom bluesu - rekao je Hrepa.

Istaknuo je i šibensku grupu Mi, osnovanu u Šibeniku davne 1966. godine.

- Još su u istoj postavi i to je raritet. To je za sve one koji vole glazbu iz šezdesetih da uživaju u njoj slušajući je od 'originalnih' izvođača - dodao je Hrepa.

