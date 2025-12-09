Dječji Eurosong je pred vratima! Marino Vrgoč odradio 2. probu

Marino Vrgoč, predstavnik Hrvatske na Dječjem Eurosongu u Gruziji odradio je i svoju drugu probu, objavio je HRT na svojim društvenim mrežama. Mladi pjevač, koji je u prošloj sezoni emisije 'The Voice Kids' odnio pobjedu, nastupit će ove subote pod rednim brojem 3, s pjesmom Snovi, koju su osmislile autorice Ines Prajo (glazba) i Arjana Kunštek (tekst).

Za svoje će se snove boriti u konkurenciji od 18 mladih pjevača i pjevačica iz cijele Europe, a sve će se prenositi uživo na Drugom programu HRT-a od 17 sati. Prvi je to put u 11 godina da se Hrvatska vratila na Dječju pjesmu Eurovizije, a od ove godine i Marinovi obožavatelji iz Hrvatske mogu glasati za svojeg predstavnika. Novost je to u pravilima glasanja koje je objavio JESC (Junior Eurovision Song Contest).

Foto: EBU – Corinne Cumming

HRT je u utorak objavio i pravila glasovanja. Svi koji to žele mogu glasati na stranici jesc.tv od petka 12. prosinca od 21 sat do subote 13. prosinca do 16.59h neposredno prije početka emisije uživo. Glasati se, naravno, može i tijekom samog prijenosa natjecanja, i to nakon što se izvedu sve pjesme. Vremenski rok za glasanje tijekom prijenosa bit će 15 minuta, a Marinu možete dati maksimalno dva glasa.

Pokretanje videa... 00:57 Bili smo u školi i u kući malenog Marina Vrgoča: Pjesmu 'Ribari' posvetio sam svom djedu Mići... | Video: 24sata/Video

Glasovi publike odlučuju o polovini rezultata natjecanja, a o drugoj polovini odlučuje profesionalni žiri. Kao i uvijek, pjesma s najviše bodova pobjeđuje. Prijenos će komentirati Duško Ćurlić i pjevačica Mia Dimšić.