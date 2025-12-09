Evo kako dati glas za Marina Vrgoča na Dječjem Eurosongu

Ove godine i Hrvatska može glasati za svog predstavnika na Dječjem Eurosongu – Marina Vrgoča. Novost je to u pravilima glasovanja koje je objavio JESC ( Junior Eurovision Song Contest ). Svi koji to žele mogu glasati na stranici jesc.tv od petka 12. prosinca od 21 sat do subote 13. prosinca do 16.59h neposredno prije početka emisije uživo.

Foto: EBU – Corinne Cumming

Također, glasati se može i tijekom samog prijenosa natjecanja, nakon što se izvedu sve pjesme. Vremenski rok za glasanje tijekom prijenosa je 15 minuta, a našem Marinu možete dati maksimalno dva glasa.

Glasovi publike odlučuju o polovini rezultata natjecanja, a o drugoj polovini odlučuje profesionalni žiri. Kao i uvijek, pjesma s najviše bodova pobjeđuje.

Foto: EBU – Corinne Cumming

U subotu 13. prosinca Hrvatska radiotelevizija će izravno na svojem Drugom programu (HRT – HTV 2) od 17 sati prenositi Izbor dječje pjesme Eurovizije 2025. Marin Vrgoč nastupit će pod rednim brojem 3 s pjesmom Snovi, koju su osmislile autorice Ines Prajo (glazba) i Arjana Kunštek (tekst).

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:57 Bili smo u školi i u kući malenog Marina Vrgoča: Pjesmu 'Ribari' posvetio sam svom djedu Mići... | Video: 24sata/Video

Komentatori prijenosa su Mia Dimšić i Duško Ćurlić. Urednica prijenosa Maja Tokić, voditelj projekta Tomislav Štengl, producent Denis Škorput.