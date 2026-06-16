Djed Vuco: Sretan sam, u obitelj nam stiže još jedna unučica!

Vilibald Vuco i njegova zaručnica Meriam Benmiloud otkrili su da čekaju prinovu, a emotivne su prizore podijelili na društvenim mrežama. Organizirali su zabavu na kojoj su otkrili kako im stiže djevojčica, a sve to samo dva mjeseca nakon što su zaručili u Velom Grablju na Hvaru. Siniša Vuco (55) presretan je što u njegovu obitelj stiže još jedna djevojčica.

- Jako me veseli što ću dobiti još jednu unuku, uz moju malenu Gitu, prvu unučicu s kojom rado provodim svaki slobodan trenutak. Nek' Bog podari zdravlje svoj djeci ovoga svijeta - rekao nam je glazbenik.

Vilibald ljubav prema glazbi dijeli sa svojim ocem Sinišom Vucom. Prošle je godine oduševio publiku na Splitskom festivalu izvedbom očeve pjesme "Molim te vrati se", koju je otpjevao u duetu s Betom Sudar. Bavi se nekretninama, a prije toga gradio je nogometnu karijeru te je, između ostalog, igrao za Hajduk i Rudeš, no morao ju je prekinuti zbog ozljede.

Meriam i Vilibald upoznali su se preko zajedničkih prijatelja. Ona je četiri godine mlađa od njega, a prošle se godine zbog ljubavi preselila iz Kölna u Zagreb. Osim Vilibalda, Siniša Vuco sa suprugom Jelenom ima još sina Luku te kćeri Katarinu i Brigitu. Kći Brigita prije dvije godine podarila mu je prvo unuče.

Još je jedna glazbenica s naše estrade otkrila kako će uskoro postati baka. Riječ je o Alki Vuici (65), čiji sin Arian (36) s akademskom slikaricom Dorom Šitum (28) čeka dječaka. Termin poroda je za mjesec dana. Dora je otkrila kako će Arian biti s njom na porodu, ali još nisu uspjeli dogovoriti ime za prinovu.

Foto: Instagram

Rekla je da žele da bude neobično, stoga razmatraju domaća i strana imena. Nedavno su se preselili i počeli s pripremama dječje sobe.