Djevojčica iz filma 'E.T.' postala je milijunašica, a jedan glumac potpuno nestao iz Hollywooda

Kada je Steven Spielberg 1982. godine predstavio film "E.T.", malo je tko mogao predvidjeti da će ova dirljiva priča o prijateljstvu između dječaka i izgubljenog izvanzemaljca postati jedan od najvećih filmskih fenomena svih vremena. Uz nezaboravnu glazbu Johna Williamsa, legendarne prizore letećih bicikala i simpatičnog E.T.-ja koji je obožavao Reese’s Pieces bombone, film je odmah osvojio publiku diljem svijeta te na blagajnama prestigao čak i "Ratove zvijezda", zadržavši titulu najuspješnijeg filma više od desetljeća.

Radnja prati desetogodišnjeg Elliotta, kojeg je utjelovio Henry Thomas, dječaka koji pronalazi izgubljenog izvanzemaljca i skriva ga od vlasti koje ga žele pronaći i zarobiti. Kako njihovo prijateljstvo postaje sve snažnije, između njih se razvija posebna povezanost zbog koje dobrobit jednoga izravno utječe na drugoga.

Mnogi članovi glumačke postave nakon velikog uspjeha filma nastavili su uspješne karijere u svijetu zabave, dok su neki odlučili potpuno napustiti svjetla reflektora.

Posebnu pozornost privukla je tada sedmogodišnja Drew Barrymore, koja je u filmu glumila simpatičnu Gertie. Upravo joj je ova uloga otvorila vrata Hollywooda i pretvorila je u jednu od najpoznatijih dječjih zvijezda svoje generacije. Tijekom godina ostvarila je niz zapaženih uloga u filmovima kao što su "Firestarter", "Poison Ivy", "The Wedding Singer", "Ever After", "Never Been Kissed", "Charlie’s Angels", "50 First Dates" i "Music and Lyrics". Za ulogu u HBO-ovom filmu "Grey Gardens" osvojila je Zlatni globus i zaradila nominaciju za Emmy, a 2009. godine okušala se i kao redateljica filmom "Whip It". Danas vodi vlastiti dnevni televizijski show "The Drew Barrymore Show", razvija uspješne lifestyle brendove te se bavi izdavaštvom i poslovnim projektima. Majka je dviju kćeri, Olive i Frankie, a nakon razvoda od Willa Kopelmana ponovno je otvorena za ljubavne veze.

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Henry Thomas, koji je utjelovio Elliotta, imao je samo deset godina kada je postao zaštitno lice filma. Njegova gluma donijela mu je nominaciju za Zlatni globus i označila početak dugotrajne glumačke karijere. Kasnije je nastupio u ostvarenjima poput "Legends of the Fall", "Gangs of New York", "Dear John" i "To All the Boys: Always and Forever", dok je na televiziji zapažene uloge ostvario u serijama "The Haunting of Hill House", "The Haunting of Bly Manor", "Midnight Mass" i "The Fall of the House of Usher". Uz glumu, jedno je vrijeme bio aktivan i u glazbi, a danas je otac troje djece.

USA - 2019 Saturn Awards - Los Angeles | Foto: Kathy Hutchins/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

C. Thomas Howell, koji je u filmu igrao Tylera, također je zahvaljujući E.T.-ju započeo uspješnu karijeru. Publika ga pamti po filmovima "The Outsiders" i "Gettysburg", kao i po popularnim serijama "The Walking Dead" i "Criminal Minds". Okušao se i u superherojskim projektima, među kojima su "The Amazing Spider-Man" i animirani "Justice League: The Flashpoint Paradox". Iz braka sa Sylvie Anderson ima troje djece.

Za razliku od svojih kolega, K.C. Martel, koji je glumio Grega, odlučio je napustiti glumački svijet. Nakon nekoliko televizijskih angažmana, uključujući seriju "Growing Pains", povukao se iz Hollywooda te danas radi u sektoru upravljanja imovinom. Oženjen je i ima dvoje djece.

Robert MacNaughton, poznat kao Michael, stariji brat Elliotta i Gertie, nakon filma je nastavio glumačku karijeru, iako se kasnije uglavnom udaljio od filmske industrije. Zanimljivo je da je tijekom snimanja razvio blisko prijateljstvo s Henryjem Thomasom te su zajedno igrali "Dungeons & Dragons", a prema njegovim riječima, čak im se i Steven Spielberg poželio pridružiti. Nakon duže stanke ponovno se pojavio u filmovima "Frankenstein vs. The Mummy" i "Laugh Killer Laugh", u kojem je glumila i njegova supruga Bianca Hunter, s kojom ima sina Nou.

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Peter Coyote, koji je utjelovio tajanstvenog lika poznatog kao Keys, upravo je zahvaljujući E.T.-ju ostvario svoju prvu veliku mainstream ulogu. Kasnije je izgradio impresivnu karijeru obilježenu filmovima poput "Jagged Edge", "Patch Adams", "Femme Fatale" i "A Walk to Remember". Posebno je cijenjen kao narator dokumentarnih filmova, a za svoj rad na serijalu Kena Burnsa "The Roosevelts: An Intimate History" osvojio je Emmy. Osim glume, poznat je i kao dugogodišnji politički aktivist te ima dvoje djece iz prijašnjih veza.

Dee Wallace, koja je glumila Mary, majku Elliotta i Gertie, već je prije snimanja imala bogatu televizijsku karijeru. Nakon uspjeha filma nastavila je nizati uloge, posebno u horor žanru, gdje su se istaknuli filmovi "Cujo" i "The Frighteners". Tijekom desetljeća pojavila se u brojnim televizijskim projektima, među kojima su "General Hospital" i "Just Add Magic", a uz glumu posvetila se pisanju knjiga za osobni razvoj te je održala i vlastiti "TED talk". Ima jedno dijete iz braka s pokojnim Christopherom Stoneom.

Više od četiri desetljeća nakon premijere, "E.T." i dalje zauzima posebno mjesto u povijesti kinematografije.