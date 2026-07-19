Djevojka Danija Olma javila se s finala! Svi gledaju jedan detalj i pitaju se: 'Kad će taj prsten?'

Njemačka influencerica i manenkenka Laura Abla (27) je pratila finale Svjetskog prvenstva između Španjolske i Argentine na stadion MetLife kako bi podržala svog dečka, španjolskog reprezentativca Danija Olma.

Javila se i pratiteljima na Instagramu i podijelila nekoliko fotografija sa stadiona pa kratko napisala: 'Još jedan posljednji 'vamos' opis'. Time je jasno dala do znanja kako je uz Olma u njegovoj najvažnijoj utakmici u životu.

Jedan je komentar ispod njene fotke posebno privukao pažnju.

- Ako Španjolska pobijedi, hoćemo li napokon vidjeti onaj prsten - napisao je jedan pratitelj pa potaknuo nagađanja o mogućim zarukama para.

Mnogi su ovaj komentar protumačili kao aluziju na zaručnički prsten, odnosno mogućnost da bi Olmo mogao iznenaditi Lauru nakon finala.

Par svoju vezu uglavnom drži podalje od očiju javnosti. Upoznali su se dok je Olmo igrao za njemački RB Leipzig, a prvu zajedničku fotografiju objavili su početkom 2024. godine. Od tada se rijetko zajedno pojavljuju u javnosti, no Laura je redovita gošća na važnim utakmicama španjolske reprezentacije te je i ovoga puta doputovala kako bi ga bodrila u borbi za naslov svjetskog prvaka.

*uz korištenje AI-ja