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OKRŠAJ WAGSICA FINALISTA

FOTO Antonella zavela Messija dok su bili djeca, a Laura Olma nakon razvoda. Tko će slaviti?

Messijeva Antonella, Tini, Agustina i ostale ljepotice stižu na finale SP-a! Tribine će gorjeti uz najpoznatije WAGsice Argentine i Španjolske
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FOTO Antonella zavela Messija dok su bili djeca, a Laura Olma nakon razvoda. Tko će slaviti?
Dok će nogometaši Argentine i Španjolske u finalu Svjetskog nogometnog prvenstva odlučivati o novom svjetskom prvaku, na tribinama će pozornost privlačiti još jedna zvjezdana postava - njihove WAG-sice, odnosno supruge i djevojke nogometaša. | Foto: Instagram
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Dok će nogometaši Argentine i Španjolske u finalu Svjetskog nogometnog prvenstva odlučivati o novom svjetskom prvaku, na tribinama će pozornost privlačiti još jedna zvjezdana postava - njihove WAG-sice, odnosno supruge i djevojke nogometaša. | Foto: Instagram
Komentari 1

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