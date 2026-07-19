FOTO Antonella zavela Messija dok su bili djeca, a Laura Olma nakon razvoda. Tko će slaviti?

Najpoznatija argentinska WAGsica u javnosti je počela istupati tek prije nekoliko godina. Za sebe kaže da je sramežljiva, iako se odavno bavi manekenstvom. Surađivala je s mnogim poznatim brendovima, poput Stelle McCartney, Adidasa i Tiffany & Co., no također je vlasnica brenda odjeće za djecu Enfans. Bavi se i humanitarnim radom. Iako je najpoznatija argentinska WAG-sica, koju na Instagramu prati više od 41 milijun ljudi, i dalje je, kaže, prvenstveno mama, pa tek onda sve drugo. | Foto: Instagram