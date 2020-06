'Djevojka s Beverly Hillsa' je šokirala obožavatelje: Sin (9) i ja se zajedno kupamo u kadi...

Prije osam godina Alicia je iznenadila svoje obožavatelje rekavši da prije nego djetetu da zalogaj, prvo ona hranu prožvače u ustima. Sad je rekla kako se kupa sa svojim sinom u kadi

<p>Glumica <strong>Alicia Silverstone </strong>(43), poznata po filmu 'Djevojka s Beverly Hillsa', šokirala je javnost iznijevši detalje večernje rutine sa svojim sinom <strong>Bearom</strong> <strong>Bluom </strong>(9).</p><p>- Moj sin i ja se kupamo zajedno u kadi, a kada nije kod mene, sama se okupam i to me doista okrepljuje i smiruje - rekla je glumica za <a href="https://www.nytimes.com/2020/05/31/style/alicia-silverstone-clueless-25-years.html" target="_blank">New York Times</a>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Trailer za seriju 'Beverly Hills' </strong></p><p>Prije osam godina Alicia je iznenadila svoje obožavatelje rekavši da prije nego djetetu da zalogaj, prvo ona hranu prožvače u ustima. </p><p>Alicia je poznata zagovornica veganskog načina života, a tako živi i njezin Bear. Kaže kako njezino dijete više voli takvu prehranu i zbog toga nema ispade bijesa.</p><p>- Kada smo začeli Beara jela sam smeđu rižu, jela sam ju dok je bio u mom trbuhu i dok sam ga dojila, i sada on jede smeđu rižu. Zbog takve prehrane on je danas smireni dječak i nema ispade bijesa. Ne moram na njega vikati niti vrištati. Nije potrebno, samo moram reći 'Ne, hvala' i on prihvati takav odgovor - rekla je nedavno. Sina je dobila u braku s rockerom <strong>Christopherom Jareckim</strong>, a razveli su se prije dvije godine. </p><p>Tijekom karantene, Alicia se 'bacila' na kuhanje, uživala je u šetnjama, jogi i pisanju za časopis. Fokusirala se i na svoje zdravlje.</p><p>- Kad ne jedem dobro, ne osjećam se dobro i tada sam loše raspoložena - kaže Alicia. </p>