Djevojke su se snašle: Barbara i Andrea 'iskoristile' Matu?!

Nakon što se, kako je rekla voditeljica Doris Pinčić Rogoznica, dva dana odmarao s Ružicom i Baricom u toplicama, chef Mate se na 321-trg vratio taman da odradi svoj mentorski dan. Sa zadovoljstvom je pripremio tri recepta s nekoliko trik-namirnica kao što su losos, holandez umak, trokutaste rolice (štrudle) od grdobine i škampa te miso umak.

- Kod odabira recepata bilo mi je bitno da imamo nekoliko različitih tehnika, različite namirnice, dosta začina i da utvrdimo jesu li neke stvari, koje smo u prethodnim epizodama radili, napokon usvojene - objašnjava Mate, koji će natjecateljima biti na raspolaganju svih 75 minuta kuhanja. Međutim, pojedini će kandidati tu privilegiju maksimalno iskoristiti.

Foto: RTL televizija

- Poučene prošlom epizodom, u kojoj nam je Pažanin čistio ribu, odlučile smo isto tako iskoristiti i Matu da nam očisti ribu. Vidio je da se malo nećkamo oko filetiranja lososa, kao: 'Ne znamo mi to', pa je uskočio u pravom trenutku i skinuo kožu u sekundi! Mi bismo to radile puno duže pa nas je tako spasio - komentirat će Andrea i Barbara, koje su Matu 'iskoristile' nekoliko puta tijekom večeri, od pripreme holandez umaka pa sve do ribanja narančine korice.

Svi natjecatelji hvale Matu jer je drag i voli pomagati, dijeli odlične savjete i općenito djeluje kao hodajuća enciklopedija kulinarstva.