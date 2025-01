'DJs from Mars' stižu prvi put na međimurski Forestland: Bili su na pozornici s Davidom Guettom

Od 18. do 19. srpnja, Brezje kraj Čakovca ponovo će biti ugostiti najdugovječniji hrvatski elektronički festival FORESTLAND. Po 13. puta zaredom tisuće će pohrliti u idilični ambijent šuma i livada i postati dijelom pokreta, obitelji i festivala glazbe Forestland '25.

Foto: promo

Čak 60 artista nastupat će i ove godine na najvećem kontinentalnom festivalu, s tradicijom od gotovo desetljeće i pol, a po prvi puta imamo izvođače s drugog planeta, jer stižu 'DJs from Mars'!

Glazbeni duo koji čine Luca Ventafunk i Max Aqualence iz Turina prošle je godine proslavio 20 godina djelovanja, a upravo će oni biti drugi headlineri festivala Forestland 2025.

- Djs from Mars pratimo posljednjih 20 godina i njihov utjecaj na elektro scenu je nemjerljiv - rekao je Saša Mikac, booking manager festivala.

- Još od početka 21. stoljeća 'DJs from Mars' duo je jedan od najvažnijih producenata, bootleggera, remixera i izvođača na sceni, a iako prolaze malo ispod radara, njihovi nastupi na najvećim svjetskim pozornicama nisu nezapamćeni. U 2024. nastupali su s Guettom u sklopu njegovog programa 'F*** ME I'M FAMOUS' u klubu Ushuaia Ibiza i to nekoliko puta, nastupali su na glavnim pozornicama Tomorrowlanda nekoliko puta, a redovito su u top 100 DJ izvođača po izvoru DJ Magazine časopisa - dodao je.

Foto: promo

Ovaj dvojac s Marsa, odnosno iz Turina, premijerno stiže na Forestland ovog ljeta, a nastupit će na glavnoj Forestland pozornici baš kao i Baby Lasagna. Uz najveći Forestland stage u Međimurju, intimnija Forestroom pozornica spremna je ugostiti ponajveća klupska imena Europe na jedinstvenim outdoor clubbing noćima ovog srpnja.

- Forestland nije samo festival glazbe, već i dobrih vibracija, druženja, atmosfere. Na festival se ne odlazi na koncert izvođača, nego i na druženje, chill i atmosferu bez obaveza, odgovornosti. Šuma je to gdje je bitno sada, danas, a o sutra ćemo sutra - rekao nam je Krešo Biškup pa dodao:

- Već 12 godina Forestland gradi svoju tradiciju, a novo poglavlje piše se ovog ljeta. Pripremamo nekoliko iznenađenja, a upravo taj dio Circus Arborum, ili šumski cirkuski trg, je nešto novo.

Foto: promo

Ulaznice će biti dostupne od 15. siječnja na službenoj internetskoj stranici, po cijeni već od 25 eura za festivalsku ulaznicu.