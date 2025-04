Pjevačica hrvatskih korijena u New Yorku htjela zapjevati u parku: Policija rastjerala gomilu

Novozelandska pjevačica hrvatskih korijena Lorde (pravog imena Ella Marija Lani Yelich-O'Connor), najavila je ovog tjedna da uskoro izbacuje novi singl nakon gotovo četiri godine pauze od albuma ''Solar Power''. To je među fanovima izazvalo pravo oduševljenje, a sve je dodatno začinila i njena prijateljica i kolegica Chali XCX koja je tijekom festivala Coachella poručila kako nas čeka ''Lorde ljeto''.

Šibenik: Koncert pjevačice Lorde na tvrđavi sv. Mihovila | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Pravu pomutnju pjevačica je izazvala kada je putem Instagrama fanovima najavila da planira održati besplatni mini-koncert u Washington Square parku u New Yorku u svrhu promocije novog singla.

Prije nego što se Lorde uopće imala prilike i pojaviti u parku, tisuće njenih obožavatelja već se okupilo i počelo preko zvučnika puštati njene hitove i uglas pjevati. Međutim, ono što je trebalo biti opušteno druženje s fanovima ubrzo se pretvorilo u potpuni kaos pa je zbog svega morala intervenirati i lokalna policija koja je događaj prekinula prije nego je pjevačica uspjela otpjevati iti jedan stih.

Foto: YouTube screenshot

- Policajci su obaviješteni o neplaniranom događaju u parku. Za koncert u njujorškom parku potrebne su dozvole za zvuk i korištenje prostora, a sudionici nisu imali ni jedno ni drugo. Organizatorima je rečeno da ne mogu održati nastup i oni su napustili lokaciju - izvijestili su iz njujorške policije.

O svemu se oglasila i sama Lorde.

- Zaista sam zadivljena koliko vas se pojavilo! Ali kažu mi da se morate razići… Tako mi je žao - poručila je pjevačica fanovima.

Razočarani obožavatelji nisu se htjeli pomiriti sa sudbinom pa su ostali u parku i puštali sami njene hitove, a onda se u 21.30 pojavila i sama Lorde. Zajedno s producentom umjetničkog imena Blood Orange izvela je za fanove novi singl ''What Was That''.

- Vi ste nevjerojatni. Volim vas jako puno - rekla je pjevačica okupljenim obožavateljima od kojih su se neki čak i verali po drveću da bi je bolje vidjeli.

Pjevačica je, podsjetimo, prije tri godine održala dva sjajna koncerta na šibenskoj tvrđavi sv. Mihovil, a s fanovima je tada podijelila kako uživa u ''rodnom kraju''.