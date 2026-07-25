Alka Vuica pokazala je unuka: 'Ljubavi mala, voli te nona'

Ljubavi mala, dobrodošao na ovaj svijet i u našu obitelj. Neka te Bog blagoslovi i čuvaju te anđeli od svakog zla. Neka te svuda prati samo ljubav i dobrota. Voli te nona Bella, poručila je Alka Vuica.

Nekoliko dana nakon što je postala baka, pjevačica je pratiteljima pokazala sina Ariana s dječakom u naručju. Emocije nije skrivala, a njezina dirljiva poruka ubrzo je privukla brojne čestitke i lijepe želje pratitelja.

Vijest da je Alka Vuica postala baka prvi su objavili njezin sin Arian i njegova supruga Dora Šitum, koji su dobili svoje prvo dijete. Pjevačica je još tijekom trudnoće otvoreno govorila koliko se veseli novoj životnoj ulozi te je priznala da se već tad uključila u odabir imena za unuka.

Šitum je svestrana umjetnica koja spaja slikarstvo i profesionalno šminkanje. Vlasnica je beauty studija, a radi i kao vizažistica na Novoj TV.

- Obožavam moju Doru. Ona je umjetnica, akademska slikarica i šminkerica. Poznajemo se već par godina jer šminka na Novoj TV. Jako volim Doru i super se svi slažemo. Jako sam sretna što se ona i Arian tako dobro slažu i vole. Želim im puno sreće - rekla je ranije Alka za IN magazin.

Foto: Marko Prpić/PIXSELL

Iako je u srednjoj školi završio kiparstvo, Arian se kasnije posvetio glazbi. Kao producent mlađe generacije poznat je pod umjetničkim imenom Strapazoot. Arian i Dora vjenčali su se početkom svibnja kod matičara, a ranije su otkrili da planiraju i crkveno vjenčanje.

‌- Planiramo sljedeće godine kada se ja oporavim i kada naš sin bude malo veći napraviti crkveno vjenčanje i naravno feštu koja ide uz to! Ali sada je beba prioritet. Vjenčanje zamišljamo negdje uz more, Arijan bi volio u njegovoj Istri što se i meni jako sviđa, okruženi rodbinom i prijateljima - rekla je Dora.