Dobitkom uplatio vozački, ali auto će još malo pričekati...

Napokon sam malo došao k sebi, priviknuo sam se na ‘vanjski svijet’, bilo je dosta naporno prvih nekoliko dana nakon izlaska iz BB kuće, rekao nam je Antonio Orač Orky (27). Prije dva tjedna pobijedio je u 9. sezoni 'Big Brothera' i nakon stotinu dana izolacije izašao bogatiji za 371.000 kuna. Na red je došla i prva investicija, Orky je u Bjelovaru upisao vozačku školu.

Foto: Privatni album DOSAD SE SNALAZIO Vozili su me prijatelji i bus, a uskoro ću sam moći ići gdje poželim, kaže Orky

- Počinju mi sad predavanja. Nisam dosad upisao autoškolu jer sam se uvijek nekako snalazio. Ili bi me poveo neki prijatelj ili bih išao autobusom - rekao je Orky i dodao da o kupnji automobila još ne razmišlja. Nakon što položi vozački ispit će vidjeti kakav bi si automobil mogao priuštiti, a do onda će se snalaziti kao što je to činio dosad.

- Treba pametno s novcima, a ne bahato se i nepotrebno razbacivati. Prvo moram ionako riješiti stvari koje sam si zadao prije ulaska u BB kuću, to su pomoći obitelji i urediti kuću - otkrio je Antonio.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL VEZAN ZA OBITELJ Orky je rekao da će prvo pomoći obitelji i urediti kuću te da o autu sad ne razmišlja

Život mu se, priznaje, promijenio nakon pobjede. Ljudi ga prepoznaju, pozdravljaju ga na ulici i žele se slikati. S ostalim stanarima i dalje je u kontaktu.

- Malo smo feštali nakon izlaska, ali to još nije ona prava proslava za izlazak iz Big Brother kuće, to tek slijedi. Sad nadoknađujem prvo s obitelji to što me nije bilo. Kad sam zagrlio majku, počela je plakati kao da sam bio u Afganistanu. Tih prvih nekoliko dana bilo je stvarno naporno, satima sam odgovarao na poruke i pozive, svi su mi željeli čestitati - dodao je Orky. Posebno mu se razveselio 'brat' Vinicius, Muniz Ribeiro. Brazilac je živio kod Oračevih, a na zimu planiraju otići u Brazil.

Foto: Privatni album

- Dočekao me i on, sretan je zbog pobjede, nije je očekivao, pa nisam ni ja, i mene je iznenadila - priznaje.

Dok je bio u BB kući, najviše su mu nedostajali psi i majka. To je sad u proteklih nekoliko dana nadoknadio. I dalje je u kontaktu s bivšim sustanarima.

Foto: Privatni album

- Čujem se manje-više sa svima gotovo svaki dan. U dobrim smo odnosima i ostat ćemo u kontaktu, a kad ćemo moći, tad ćemo se i vidjeti - dodao je Orky.