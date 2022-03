Dobitnica Oscara imala je težak životni put, a danas je na vrhu: 'Sestrina smrt me promijenila'

Holivudska glumica Jessica Chastain (45), koja je prije nekoliko dana osvojila Oscara u kategoriji najbolje glumice u glavnoj ulozi u filmu 'The Eyes of Tammy', u mladosti je imala potpuno drugačiji život od onog kojeg ima danas. Na svom putu do slave naišla je na brojne prepreke, a zbog jedne životne situacije skoro je i odustala od glume.

POGLEDAJTE VIDEO:

Do sada je bila na listama najljepših žena u Hollywoodu, a magazin Time ju je 2012. godine stavio na listu najutjecajnijih ljudi u svijetu. Ova crvenokosa ljepotica rođena je u Sacramentu, majka joj je prodavala brzu hranu na uličnom štandu, a otac joj je navodno bio bubnjar. Njegovo ime nije zapisano na njezinom rodnom listu. I majka i otac poznate glumice bili su tek tinejdžeri kada su ju dobili. Obitelj se kasnije proširila, Jessica je dobila dvije sestre i dva brata.

S biološkim ocem glumica nikada nije živjela niti uspostavila bilo kakav odnos, a majka je tijekom njezina odrastanja imala niz partnera, od kojih su neki bili i nasilni. Na kraju, sreću je pronašla s vatrogascem Michaelom Hasteyjem, a Jessica je jednom prilikom za njega rekla kako je bio 'prvi pravi muškarac u obitelji'.

- Jedan od majčinih partnera ušao je u sobu i zgrabio odjeću s poda. Želio je da je pospremim, a kad sam mu rekla da mi je vrati, opalio mi je šamar. Instinktivno sam ga opalila nogom u međunožje, pao je na pod. Pobjegla sam dok se ne smiri, a iako nisam znala što će se dogoditi, bila sam ponosna na sebe što sam mu uzvratila - rekla je Jessica tada i dodala kako nasilnicima ne treba opraštati.

- Oni su obično slabići koji se boje snažnih osoba. Ako im uzvratiš, razmislit će prije nego što ti ponovno pokušaju nauditi - smatra glumica.

Za svoj uspjeh, među ostalima, zahvalna je baki koja ju je vodila na tečaj plesa, ali i udruzi Planned Parenthood koja mladima dijeli kontracepciju kako bi smanjila broj tinejdžerskih trudnoća.

- Zbog njih sam postala prva djevojka u svojoj široj obitelji koja nije ostala trudna sa sedamnaest godina. Zbog njih sam mogla sanjati o ljepšoj budućnosti i postizanju nečeg u životu. Tko zna što bi bilo da ih nema - rekla je.

Nakon srednje i osnovne škole, Jessica je upisala studij u Sacramentu, a nakon toga i Akademiju dramskih umjetnosti, koju je morala plaćati pa je radila istovremeno. Uloga u Romeu i Juliji osigurala joj je stipendiju za prestižni Julliard u New Yorku.

Tijekom prvih audicija, danas jednoj od najljepših glumica govorili su da 'nije dovoljno lijepa'.

'Ništa mi više nije bilo bitno'

Jessicina mlađa sestra Juliet s 24 godine počinila je samoubojstvo. Glumica kaže kako ju je to jako promijenilo. U govoru nakon primitka Oscara pričala je o podizanju svijesti o prevenciji samoubojstava.

- Njena smrt potpuno me promijenila, ništa mi više nije bitno. Shvatila sam da su gluma, filmovi, haljine i Oscari nevažni - rekla je glumica, koja je tada mislila odustati od glume no, ubrzo nakon dobila je prve ponude za 'Hitnu službu', 'Zakon i red' i predstavu s Al Pacinom.

Prva velika filmska uloga bila joj je u filmu 'Tajni život kućnih pomoćnica', koja joj je i donijela nominaciju za Oscara u kategoriji najbolje sporedne glumice.

Nakon toga glumila je u 'Zero Dark Thirty' i 'Mama'.

Glumica je u braku sa sinom talijanskog grofa Giana Lucu Passija de Preposuloa. Žive u Americi i imaju dvoje djece. Kći Giuliettu rodila je surogat majka, a drugom djetetu nikada nisu otkrili ime.

Najčitaniji članci