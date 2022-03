Popis skandala koji su obilježili dodjele Oscara: Šamar, slučajni poljupci i odbijanje nagrade...

U dvorani Dolby Theatre, u Los Angelesu, nakon dvije pandemijske godine upriličena je 94. dodjela prestižnih filmskih nagrada Oscar. Glamur se vratio u Hollywood, a prestižni kipići su podijeljeni.

No, nije sve uvijek išlo po planu. Donosimo vam popis najupečatljivijih skandala koji su kroz povijest obilježili dodjele Oscara.

1. Will Smith ošamario voditelja (2022)

Komičar Chris Rock (57) najavljivao je kategoriju "Najbolji dugometražni dokumentarni film", kad se odlučio ružno našaliti sa suprugom Willa Smitha (53), Jadom Pinkett Smith (50), koja boluje od alopecije i gubitka kose. Usporedio ju je s G.I. Jane, akcijskom junakinjom iz istoimenog filma, koju je svojedobno glumila Demi Moore obrijane glave. Willu se to nije svidjelo te je odjurio na pozornicu i ošamario Rocka.

2. Kobe Bryant dobio Oscara i bio optužen za silovanje (2018)

Dodjelu Oscara 2018. godine na pozornici su obilježili brojni govori o feminizmu koji su ponajviše bili usmjereni protiv nasilja nad ženama koja je tada bila aktualna tema. Pokojni Kobe Bryant osvojio je Oscara za film 'Dear Basketball'. Zanimljivo je bilo to što je Kobe 2003. godine bio optužen za silovanje zaposlenice hotela u kojem je bio odsjeo, ali iako su sve optužnice bile odbačene, mnogi su tvrdili kako je ovakav izbor izazvao mnoge kontroverze.

3. Proglasili krivi najbolji film (2017)

Čini se kako ni u backstageu nekada ne ide sve od ruke. Naime, Faye Dunaway (81) i Warren Beatty (84) su trebali proglasiti dobitnika Oscara za najbolji film 2017. Netko je iza scene zamijenio kuverte s pobjednicima i umjesto 'Moonlight', proglasili su pobjednike 'La La Land' filma. Kada su shvatili da je došlo do greške, već je bilo prekasno jer su se glumci filma La La Land popeli na pozornicu. Shvatili su što se dogodilo, pa su sve prebacili na šalu.

4. Bojkot dodjele Oscara (2016)

Dodjelu Oscara 2016. godine obilježio je masivni bojkot na događaj. Među onima koji su odlučili ne podržati dodjelu nagrada su bili supružnici Will Smith i Jada Pinkett Smith. Naime, zasmetalo im je to što su se među nominiranima i pobjednicima pronašli glumci isključivo bijelih rasa. Pokret je napravio veliki pritisak na Akademiju koja je morala odobriti različitost i uvažavanje svih glumaca bilo koje rase.

5. Chris Rock uvrijedio male Azijate (2015)

Osim ovogodišnje dodjele Oscara, komičar Chris Rock sudjelovao je u još jednom skandalu na Oscarima i to 2015. godine. Iako se bavi pisanjem skečeva i smiješnih šala, čini se kako je ovoga puta opet otišao predaleko. U jednom trenutku tijekom dodjele Oscara, Rock je na pozornicu doveo male Azijate i predstavio ih kao ljude koji će brojiti glasove članova Akademije. Kako bi razbio podijeljene reakcije, nastavio je sa šalom te dodao kako su to ista djeca koja izrađuju mobitele koje mi koristimo. Šala nije dobro prošla jer su Rockovi kolege napisali protestno pismo, a Akademija se naposljetku morala ispričati radi 'ružne šale'.

6. Na pozornicu stiže 'Adele Dazeem'? (2014)

Glumac John Travolta (68) trebao je na pozornicu najaviti nastup američke glumice i pjevačice Idine Menzel (50) koja je trebala pjevati pjesmu 'Let it go' iz animiranog filma 'Frozen'. Umjesto nje, najavio je nastup 'Adele Dazeem' i nikome nije bilo jasno tko na pozornicu dolazi. Ali, kada je izašla Idina, sve je bilo jasno.

7. Šala o nasilju (2013)

Domaćin dodjele Ocara 2013. godine bio je komičar Seth MacFarlane (48). U jednom trenutku, tijekom svog voditeljskog govora, počeo je govoriti o nasilju.

- To je priča o čovjeku koji se bori da vrati svoju ženu koja je bila podvrgnuta nasilju – rekao je referirajući se na račun filma 'Django Unchained'.

- Ili kako to nazivaju Rihanna i Chris Brown. Dejt - dodao je na kraju.

Ne moramo niti govoriti koliku je reakciju fanova diljem svijeta izazvao.

8. 'Najgori voditeljski par Oscara' (2011)

Anne Hathaway (39) i James Franco (43) vodili su dodjelu Oscara 2011. godine. Nisu se baš dobro poklopili, jer su gledatelji komentirali kako je James bio skroz smiren, dok je Anne bila previše entuzijastična. Time su zavrijedili epitet 'najgorih voditelja u povijesti Oscara'.

9. Sean Penn progovorio o gay brakovima (2009)

Glumac Sean Penn (61) svojim je govorom obilježio Oscare 2009 godine. Osvojio je Oscara za ulogu političara i gay aktivista. Savezna država Kalifornija je netom prije Oscara zakonom zabranila sklapanje gay brakova, a kada se popeo na pozornicu Penn je posramio svih koji su to dopustili.

- Mislim da je pravo vrijeme za one koji su glasali za ovu zabranu da sjednu i razmisle o svojoj velikoj sramotu i sramotu u očima svojih unuka, ako nastave s takvim načinom potpore - rekao je.

10. Oscar otišao u 'krive' ruke (2006)

Među favoritima za najbolji film Oscara 2006. godine bio je Brokeback Mountain redatelja Ang Leeja (67). Međutim, zlatni kipić otišao je u ruke filmu 'Crash' i redatelju Paulu Haggisu (69). Paul je tada izjavio kako nije očekivao pobjedu te je dodao kako čak i on smatra da je Oscara zaslužio tadašnji favorit.

11. Neočekivani poljubac i napad na predsjednika Busha (2003)

Na pozornici Oscara 2003. godine dogodio se neočekivani poljubac. Naime, Oscara za najbolju ulogu u filmu 'Pijanist' je osvojio glumac Adrien Brody (48). Kada se popeo na pozornicu, otišao je do kolegice Halle Berry (55) te ju snažno zagrlio i poljubio. Halle je ispričala kako se sve dogodilo spontano i da se samo prepustila trenutku.

Te iste godine, Oscare je zabilježio i govor redatelja Michaela Moora (67) koji je osvojio Oscara za najbolji film i to 'Bowling for Columbine'. Svoj govor na pozornici iskoristio je kako bi iznio negativno mišljenje o tadašnjem predsjedniku Georgu Bushu. Publika se snažno pobunila, a orkestar je brže bolje počeo svirati kako bi ga ušutkali.

11. Björk i labud haljina (2001)

Pjevačica Björk na Oscarima 2001. godine pojavila se u nezaboravnoj labud haljini i svu pažnju usmjerila na sebe. Ipak, nije samo haljina ostala zapamćena već i njezin kratki preformans na crvenom tepihu kada se pravila da poliježe jaja.

12. Jolie i brat (200)

Angelina Jolie na Oscarima 2000. godine ostala je upamćena po neobičnom govoru u kojem je rekla kako je 'zaljubljena u svog brata'. Naime, njezin brat tada joj je bio pratnja na dodjeli nagrada, a glumica ga je tijekom svečanosti pred kamerama nježno poljubila. Te večeri Angelina je osvojila nagradu za najbolju sporednu glumicu u filmu 'Girl, Interrupted'.

Iste godine, na crvenom tepihu pažnju su privukli glumci Matt Stone i Tery Parker koji su se odlučili zabaviti pa odjenuli haljine nadahnute Jennifer Lopez.

13. Dodjelu iskoristili za govor protiv vlasti (1993)

Susan Saradon i Tim Roobins iskoristili su proglašenje pobjednika kako bi izrazili protest zbog pritvaranja HIV-pozitivnih izbjeglica s Haitija u zaljevu Guantanamo od strane američkih vlasti. Predsjednik Akademije to je prokomentirao kao 'neukusno i nepošteno' ponašanje na pozornici Oscara.

Uz Susan i Tima, u istoj večeri je glumac Richard Gere održao govor o ljudskim pravima u Kini i nepoštenom odnosu prema Tibetancima. Kasnije mu je zbog toga trebao biti zabranjen ulazak na dodjelu, ali Hollywood je s vremenom zaboravio.

14. Cher i perika (1986)

Pjevačica Cher se na dodjeli 1986. na crvenom tepihu prošetala u golišavom izdanju uz koje je 'uklopila' ogromnu periku. Iako nije osvojila Oscara za glumačko ostvarenje u filmu 'Moonstruck', njezin dolazak je svakako ostao upamćen.

15. Marlon Brando odbija Oscara (1973)

Davne 1973. godine Marlon Brando je dobio Oscara za ulogu u Kumu, ali nije ga primio, već je na pozornicu poslao Indijanku kako bi ispričala kakav je bio tretman Indijanaca u filmskoj industriji.

16. Nije se pojavila pa izgubila kipić (1969)

Barbara Streisand i Katharine Hepburn su 1969. godine dobile isti broj glasova u odabiru najbolje glumice. Obje su imale 3030 glasova, a kipić je pripao Barbari jer se Katharine nije pojavila na dodjeli nagrada.

17. Skandal s poljupcem (1964)

Sydney Poitier prvi je afroamerikanac koji je osvojio Oscara za glavu ulogu u filmu 'Lilies of the Field'. Glumica Ann Bancroft ga je prilikom uručivanja nagrade i poljubila u obraz te time izazvala skandal.

18. Oscarovska afera (1961)

Legendarna Elizabeth Taylor proglašena je 1961. najboljom glumicom zbog uloge u filmu 'Butterfield 8'. Elizabeth je u filmu glumila Gloriju Wandrous, manekenku koja zarađuje pomoću kratkih ljubavnih veza s bogatim sponzorima. I sama je svoj lik nazvala 'kurvom' što ne bi bilo ironično da ju tada nije imala aferu s Eddiejem Fisherom, koji je bilo u braku s Debbie Reynolds.

19. 'Citizan Kane' nije najbolji film? (1942)

'How Green Was My Valley' proglašen je najboljim filmom na Oscarima 1942. godine. Među nominiranima je bio i 'Citizen Kane' te nikome nakon dodjele nije bilo jasno kako, danas jedan od najboljih filmova svih vremena, nije osvojio zlatni kipić.

20. Prvi odbio Oscara (1936)

Dudley Nichols ostat će upamćen kao prvi koji je odbio nagradu i to još davne 1936. godine. Sve zbog solidarnost s tadašnjim štrajkom pisaca.

