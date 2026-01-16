Dobrotvorna predstava u čast Miroslava Ćire Blaževića u Kerempuhu: Evo kako do karata

Dinamova zaklada 'Nema predaje' organizira dobrotvornu predstavu u čast velikog hrvatskog nogometnog trenera Miroslava Ćire Blaževića, koja će se održati u kazalištu Kerempuh u Zagrebu 9. veljače s početkom u 20 sati.

Zagreb: U kazalištu Kerempuh izvedena monodrama Ćiro | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Ćiro je 8. veljače 2023. preminuo u 88. godini nakon duge borbe s bolešću, a Dinamova zaklada je u čast svog velikog trenera, odlučila u suradnji s Tarikom Filipovićem izvesti tu predstavu. Prije izvedbe, bit će prestavljene Donacije Dinamove zaklade 'Nema predaje'.

Kao i svaki put, prihod od ulaznica bit će usmjeren onima kojima su ta sredstva neophodno potrebna. Cijena ulaznice iznosi 25 eura i mogu se kupiti na blagajni Kerempuha i putem online sustava koji koristi kazalište Kerempuh. Kartu možete kupiti OVDJE.

Foto: Kazalište Kerempuh

Ova monodrama o životu treneru svih trenera autorski je projekt Tarika Filipovića. Jedna je od najuspješnijih predstava u povijesti hrvatskoga kazališta, s više od 300 odigranih izvedbi koje je vidjela čitava regija.

Foto: Kazalište Kerempuh

- Nogomet, kao nijedan drugi sport, izaziva buru reakcija, o njemu se polemizira, obožava ga se i napada. Stadioni, navijanja, reprezentacije, svjetska, europska prvenstva, sve to toliko obilježava svakodnevicu da se ti važni datumi gotovo mogu upisivati u kalendar kao državni praznici. Euforija je do vrhunca, stoga se tema ove monodrame nametnula sama. No, osim nogometa u širem smislu, ovdje je u središtu pažnje nešto mnogo zanimljivije. Osoba, karakter, jedna nogometna ikona, koja uz svoje ime veže više asocijacija i anegdota nego bilo koja druga urbana legenda - stoji u opisu predstave.