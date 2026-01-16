Obavijesti

Show

Komentari 1
HUMANITARNA NOTA

Dobrotvorna predstava u čast Miroslava Ćire Blaževića u Kerempuhu: Evo kako do karata

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Dobrotvorna predstava u čast Miroslava Ćire Blaževića u Kerempuhu: Evo kako do karata
4
Zagreb: U kazalištu Kerempuh izvedena monodrama Ćiro | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Ova monodrama o životu treneru svih trenera autorski je projekt Tarika Filipovića. Jedna je od najuspješnijih predstava s više od 300 odigranih izvedbi koje je vidjela čitava regija

Admiral

Dinamova zaklada 'Nema predaje' organizira dobrotvornu predstavu u čast velikog hrvatskog nogometnog trenera Miroslava Ćire Blaževića, koja će se održati u kazalištu Kerempuh u Zagrebu 9. veljače s početkom u 20 sati.

Zagreb: U kazalištu Kerempuh izvedena monodrama Ćiro
Zagreb: U kazalištu Kerempuh izvedena monodrama Ćiro | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Ćiro je 8. veljače 2023. preminuo u 88. godini nakon duge borbe s bolešću, a Dinamova zaklada je u čast svog velikog trenera, odlučila u suradnji s Tarikom Filipovićem izvesti tu predstavu. Prije izvedbe, bit će prestavljene Donacije Dinamove zaklade 'Nema predaje'. 

Zagreb: U kazalištu Kerempuh izvedena monodrama Ćiro
Zagreb: U kazalištu Kerempuh izvedena monodrama Ćiro | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Kao i svaki put, prihod od ulaznica bit će usmjeren onima kojima su ta sredstva neophodno potrebna. Cijena ulaznice iznosi 25 eura i mogu se kupiti na blagajni Kerempuha i putem online sustava koji koristi kazalište Kerempuh. Kartu možete kupiti OVDJE.

Foto: Kazalište Kerempuh

Ova monodrama o životu treneru svih trenera autorski je projekt Tarika Filipovića. Jedna je od najuspješnijih predstava u povijesti hrvatskoga kazališta, s više od 300 odigranih izvedbi koje je vidjela čitava regija.

Foto: Kazalište Kerempuh

- Nogomet, kao nijedan drugi sport, izaziva buru reakcija, o njemu se polemizira, obožava ga se i napada. Stadioni, navijanja, reprezentacije, svjetska, europska prvenstva, sve to toliko obilježava svakodnevicu da se ti važni datumi gotovo mogu upisivati u kalendar kao državni praznici. Euforija je do vrhunca, stoga se tema ove monodrame nametnula sama. No, osim nogometa u širem smislu, ovdje je u središtu pažnje nešto mnogo zanimljivije. Osoba, karakter, jedna nogometna ikona, koja uz svoje ime veže više asocijacija i anegdota nego bilo koja druga urbana legenda - stoji u opisu predstave.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Čak sedam puta tražila ljubav: Rekorderku iz 'Ljubav je na selu' danas mnogi ne bi prepoznali
REALITY POVRATNICA

Čak sedam puta tražila ljubav: Rekorderku iz 'Ljubav je na selu' danas mnogi ne bi prepoznali

Ines Petrić gledali smo u showu 'Ljubav je na selu', a posljednji je put bila na farmi Radoslava Biskupovića. Inače je frizerka i vizažistica s dugim iskustvom
FOTO Maja i Šime kao Afrodita i Posejdon: Pozirali su na plaži i pokazivali isklesana tijela
LJETO U SIJEČNJU

FOTO Maja i Šime kao Afrodita i Posejdon: Pozirali su na plaži i pokazivali isklesana tijela

Zajedničko daleko putovanje na Bali Maje Šuput i Šime Eleza još uvijek traje, a sada su na društvenim mrežama objavili fotografije s predivne pješčane plaže. Ipak, nije plaža ono što se ističe na fotkama, već su to njihove vitke, isklesane figure.
FOTO Evo kako je prije gotovo 10 godina izgledala Barbara Kotarski, djevojka Mate Rimca
BILA NA IZBORU ZA MISS

FOTO Evo kako je prije gotovo 10 godina izgledala Barbara Kotarski, djevojka Mate Rimca

U srijedu navečer u zagrebačkom HNK-u održao se koncert 'Glazbeni te zove' na kojeg je stigao Mate Rimac, a s njim je došla Barbara Kotarski. Budući da su se za vrijeme koncerta držali za ruke, krenula su nagađanja o njihovoj vezi, a na naš upit ona to nije demantirala.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026