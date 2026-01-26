Dodijeljene godišnje nagrade za suvremeni ples: Evo dobitnika

U Zagrebačkom plesnom centru su u petak, 24. siječnja, dodijeljene Godišnje strukovne nagrade za suvremeni ples, u organizaciji Udruge plesnih umjetnika Hrvatske (UPUH) i Udruge profesionalnih plesnih umjetnika PULS (UPPU PULS). Riječ je o nagradama koje donose godišnji presjek najznačajnijih umjetničkih ostvarenja na hrvatskoj suvremenoj plesnoj sceni.

Za najbolju predstavu u cjelini proglašena je predstava „Nepostojano mjesto“ Irme Omerzo. Marjana Krajač nagrađena je za najbolju koreografiju naslova „Rekonstrukcije: koreografske intervencije na strukturi površine – trajanje, erozija, akumulacija, nestajanje“. Za najbolju izvedbu nagrađen je ansambl Studija za suvremeni ples u sastavu Martina Tomić, Ida Jolić/Ema Crnić, Viktoria Bubalo, Marta Krešić, Filipa Bavčević i Nastasja Štefanić Kralj – za izvedbu predstave „All' arme“ autora Ginevre Panzetti i Enrica Ticconija. Nagradu ohrabrenja za plesačicu do 25 godina osvojila je Lara Kapeloto. Nagradu za izuzetan umjetnički doprinos i razvoj suvremenog plesa osvojila je Vesna Mimica.

Foto: Sindri Ucu

O dobitnicima je odlučivao žiri u sastavu Anna Javoran, koreografkinja i dramaturginja suvremenog plesa; Maša Kolar, koreografkinja i bivša plesačica s bogatim međunarodnim iskustvom; te Melanie Suchy, njemačka kulturna novinarka specijalizirana za ples.

Najbolja predstava u cjelini „Nepostojano mjesto“ je, prema riječima žirija, izvanredno ostvarenje za specifičnu lokaciju, ispod zagrebačkog Mosta slobode, koje svjesno gradi ples iz neizvjesnosti i nemogućnosti potpune kontrole prostora. Šireći koreografiju iz tijela izvođačice prema okolini, prolaznicima i elementima prostora te kroz snažan suradnički rad, ova predstava potvrđuje da ples svugdje nalazi i ima svoje mjesto. „Veseli me ova nagrada kao dodatno priznanje radu cijele autorske ekipe, a osobito izvođačici ovog sola Emi Crnić koja je bez kompromisa, s 200 % entuzijazma, uloga energije i povjerenja ustrajala na stvaranju predstave kroz puno proba na vjetru, hladnoći, kiši i suncu, plešući po vrlo zahtjevnom terenu. Izbor lokacije ispod Mosta slobode, za kreaciju i igranje „Nepostojanog mjesta“ na simboličan način govori o produkcijskim uvjetima vezanim uz prostor s kojim suvremeni ples u Zagrebu još uvijek nije izašao na zelenu granu. Ova je nagrada ujedno i rođendanski poklon jer dolazi nakon 25 godina od osnivanja moje umjetničke organizacije MARMOT kroz koju sam realizirala većinu svojih autorskih radova“, izjavila je autorica nagrađene predstave Irma Omerzo.

Foto: Jelena Jankovic www.jelenajankovic.photography

Najbolja koreografija naslova „Rekonstrukcije: koreografske intervencije na strukturi površine – trajanje, erozija, akumulacija, nestajanje“ je, prema riječima žirija, zrela koreografija za specifičnu lokaciju atrija Hrvatskog prirodoslovnog muzeja. Ona ples promatra kao trag i proces u odnosu na prostor, ogoljena od vanjskih izvedbenih elemenata i

usmjerena na vrijeme, koncentraciju izvođačica i postupno uspostavljanje zajedničkog koreografskog koda koji otvara prostor dubokog promišljanja svijeta. „Ovaj koreografski rad je rezultat jedne sjajne suradnje s plesnim umjetnicama Anom Jelušić, Dorom Pocedić, Eleonorom Vrdoljak, Marinom Brajdić i Janom Božić te s vizualnim i grafičkim umjetnicama Josipom Tadić, Tjašom Kalkan, Iniom Herenčić i Lucijom Marčec, te uz važnu prostornu, programsku i realizacijsku podršku Hrvatskog prirodoslovnog muzeja i Zagrebačkog plesnog centra. Izrazito me raduje što je sinergijski, eksperimentalni i izazovni rad ovog profila prepoznat i nagrađen od strane struke. Ova nagrada je i u širem smislu ohrabrenje za posezanje prema složenim koreografskim, prostornim i izvedbenim konceptima“, izjavila je koreografkinja Marjana Krajač.

Foto: promo

Izvedba predstave „All' arme“, nagrađena za najbolju izvedbu i u kojoj plešu članice ansambla Studija za suvremeni ples, prema riječima žirija je iznimno precizna i snažna kolektivna interpretacija koja kroz jasno strukturiran pokret, ponavljanje i zajedničku prisutnost gradi izvedbu visoke tjelesne usklađenosti, fokusirane energije i suvremene izvedbene osjetljivosti, potvrđujući zajedništvo kao temelj njezina snažnog umjetničkog učinka. „Nagrada je izuzetno važna kao priznanje naše kolektivne izvedbe te kao poticaj za daljnji rad ansambla. Na sceni, kao izvođačice, dijelimo i intenzitet i ranjivost i silu svakog koraka, pogleda, pada, skoka od prve do zadnje sekunde. Zahvalne smo struci i žiriju na prepoznavanju snage koja ne proizlazi iz isticanja pojedinca već iz zajedničkog ritma, povjerenja i duboke predanosti radu. Posebno nas diraju i riječi publike koja je izvedbu doživjela kao snažnu i iskrenu, jer također potvrđuju smisao našeg djelovanja i kontinuiranog zalaganja Studija“, poručuju članice ansambla Studija za suvremeni ples.

O Lari Kapeloto koja je nagrađena ohrabrenjem za plesačicu do 25 godina žiri je rekao da se istaknula visokom tehničkom spremnošću, iznimnom prilagodljivošću različitim koreografskim vokabularima i snažnom scenskom prisutnošću, potvrđujući kroz rad u više predstava dosljednost, otvorenost i potencijal za daljnji umjetnički razvoj. „Vjerujem da u našem poslu za neustrašivost i ranjivost treba jednako puno hrabrosti. S puno ljudi, u paru ili sama, svaki me susret obogaćuje, različitosti inspiriraju, a izazovi motiviraju. Jedva čekam novi proces“, izjavila je nagrađena Lara Kapeloto.

Foto: TJASA KALKAN

Vesna Mimica je nagradu za izuzetan umjetnički doprinos i razvoj suvremenog plesa osvojila ne samo zbog svog dugogodišnjeg autorskog i plesačkog rada, već i zbog novinarskog rada na Hrvatskoj radioteleviziji kroz koji već dugi niz godina sustavno, stručno i pažljivo prati rad hrvatskih plesnih umjetnika i scene, dajući im javnu vidljivost te umjetničku i društvenu relevantnost. „Kada krenete zahvaljivati, uvijek ćete nekoga zaboraviti pa je ovo samo rub okvira u kojem ima toliko divnih ljudi: Hvala plesnoj sceni i Ansamblu suvremenog plesa Vem, svim naraštajima, HRT-ovim urednicima koji su mi ukazali povjerenje, obitelji koja i danas ne zna što ja to radim pa sam o tome napravila predstavu, Katji Šimunić koja je radio napravila plesnim i Maji Njirjak, kolegici koja je moje projekte učinila mogućima“, izjavila je Vesna Mimica.