Dodijeljene nagrade Spirit za nezavisni film: 'Anora' i 'Didi' trijumfirali u Santa Monici...

Film Independent Spirit Awards, poznate i kao Indie Spirit Awards, proslavile su svoje 40. izdanje u subotu, 22. veljače.

Ova prestižna ceremonija, koja prepoznaje i slavi najbolja ostvarenja u nezavisnoj kinematografiji, održana je u Santa Monici u Kaliforniji, a prijenos je bio dostupan na YouTube kanalima IMDb-a i Film Independenta. Domaćica ovogodišnje ceremonije bila je komičarka Aidy Bryant.

Foto: Daniel Cole

Pogledajte popis dobitnika:

Najbolja glumica: Joan Chen za ulogu u filmu 'Anora'

Najbolji scenarij: 'Anora'

Najbolji prvi scenarij: 'Dìdi'.

Najbolji prvi film: 'Dìdi'

Foto: Mario Anzuoni



Najbolji strani film: 'Flow' iz Latvije.

Najbolja kinematografija: 'Nickel Boys'

Najbolja montaža: 'September 5'

Najbolji dokumentarac: 'No Other Land'

Nagrada John Cassavetes (za najbolji igrani film ispod milijun dolara): 'Girls Will Be Girls'

Potpuni popis dobitnika pogledajte ovdje.

Foto: Mario Anzuoni

Filmski svijet već se priprema za vrhunac sezone nagrada - 97. dodjelu Oscara, koja će se održati 3. ožujka.

Među nominiranim filmovima za najbolji film nalaze se 'The Brutalist', 'Anora', 'Emilia Perez' i 'Dune: Part Two'.

Foto: Mario Anzuoni

Posebno je uzbudljivo što je hrvatski film 'Čovjek koji nije mogao šutjeti' redatelja Nebojše Slijepčevića nominiran u kategoriji najboljeg kratkog igranog filma.

Ovo je prva nominacija za Oscara za neki hrvatski film od osamostaljenja Hrvatske, što predstavlja povijesni uspjeh za našu kinematografiju.