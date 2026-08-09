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Karleuša se oglasila o nastupu u Vodicama, evo što je rekla

Piše 24sata,
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Karleuša se oglasila o nastupu u Vodicama, evo što je rekla
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Beograd: Jelena Karleuša organizirala promociju albuma "Alfa" i "Omega" | Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL
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Nastup bi se trebao održati na blagdan Velike Gospe, a iz kluba su poručili kako će pjevačica nastupati iza ponoći. Tome se protive branitelji, gradonačelnik, ali i mnogi korisnici društvenih mreža

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Branitelji iz Vodica usprotivili su se nastupu srpske pjevačice Jelene Karleuše u klubu u Vodicama, a podršku im je dao gradonačelnik, koji je poručio da pjevačica 'nije dobrodošla'. Nastup bi se trebao održati na blagdan Velike Gospe, a iz kluba su ranije objavili da se vrata otvaraju u 23:00, a sam koncert počinje u ponoć 16. kolovoza. 

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Foto: M.M.

Karleuša, koja inače podupire srbijanskog predsjednika Vučića, o Hrvatskoj baš nije iznosila pozitivne stavove. Gradonačelnik Vodica u ponedjeljak će održati sastanak s organizatorima. U međuvremenu se oglasila i Karleuša.

Beograd: Pjevačica Jelena Karleuša gostovala u emisiji Hit Tvit na televiziji Pink
Foto: Antonio Ahel

- Ili će me ubiti ili me neće ubiti. Kod mene nikad nije mirno, samo je kaos. Vidjet ćemo hoće li se nastup održati - izjavila je za Pink pa dodala: 'Ne znam zašto se uvijek stvara problem oko mene kad sam ja uvijek tako mila i pitoma. Ja sam bezopasna i svaki put kad dođu na nastup, ljudi shvate da nije bilo razloga za stvaranje kaosa'.

SASTANAK U PONEDJELJAK Branitelji protiv nastupa Jelene Karleuše u klubu u Vodicama, podršku im dao i gradonačelnik
Branitelji protiv nastupa Jelene Karleuše u klubu u Vodicama, podršku im dao i gradonačelnik

Nakon toga se oglasila na svom TikTok profilu. U video poruci odgovorila je na optužbe i obratila se 
svojim obožavateljima iz Hrvatske. Tvrdi kako su joj slali poruke zabrinutosti radi nastupa u Vodicama.

- Na društvenim mrežama primjećujem organizirano ciljanje preko botova, obraćanje raznim grupama i institucijama, kao i dijeljenje montiranih i netočnih snimki mojih izjava. One su montirane tako da im se mijenja prvotni kontekst i stvara slika o meni kao nekome tko govori protiv jednog naroda - rekla je Karleuša u videu pa nastavila: 

- Želim biti potpuno jasna. Sve moje izjave na koje se danas pozivaju bile su upućene političkim krugovima i odnosile su se na političke i društveno krizne trenutke. Nikada nisu bile usmjerene protiv hrvatskog ili bilo kojeg drugog naroda - istaknula je. Dodala je kako je o povijesnim događajima govorila 's namjerom da ukaže na opasnosti političke manipulacije prošlošću'.

@karleusaofficial

Povodom mog nastupa u Vodicama

♬ original sound - andrea’s spam😊.

Naglasila je kako je u Hrvatskoj godinama nastupala i da je uvijek imala odnos poštovanja prema publici. 

- Nikada nisam dolazila provocirati, dijeliti ljude ili bilo kome slati političke poruke. Dolazila sam isključivo kao umjetnica pjevati ljudima koji slušaju i vole moju glazbu - rekla je.

Kao dokaz svojih namjera, navodi svoju posljednju pjesmu 'Balkan Boy', u kojoj je Hrvatsku spomenula, kaže - 'u najljepšem mogućem kontekstu'.

- Apeliram na ljude, organizatore i lokalne vlasti da ne podliježu pritiscima pojedinaca. Jelena Karleuša nije neprijatelj hrvatskog naroda, niti bilo kojeg naroda, niti netko tko dolazi provocirati ili biti simbol bilo kakvog političkog sukoba - poručila je pa dodala da joj 'jedan nastup ne mijenja ništa u poslovnom ili financijskom smislu, ali da joj je žao zbog publike'. 

Podsjetimo, nakon što je objavljeno da će Jelena Karleuša nastupiti u Vodicama, društvene mreže preplavile su brojne kritike na tu odluku.

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