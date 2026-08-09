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FOTO Od haltera do premalenih badića: I poznate dame muče vrućine, evo kako su pozirale

Iza nas je još jedan vruć ljetni tjedan. Poznate ljepotice oduševile su nas svojim izdanjima, a mi smo izdvojili najbolje fotografije ovog tjedna
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FOTO Od haltera do premalenih badića: I poznate dame muče vrućine, evo kako su pozirale
Pjevačica i spisateljica Nives Celzijus uživala je u Opatiji, a sa svojim pratiteljima je podijelila trenutke s odmora. Prvo je pozirala u narančastoj haljinici, a onda je pokazala kako joj stoji bikini | Foto: Instagram
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Pjevačica i spisateljica Nives Celzijus uživala je u Opatiji, a sa svojim pratiteljima je podijelila trenutke s odmora. Prvo je pozirala u narančastoj haljinici, a onda je pokazala kako joj stoji bikini | Foto: Instagram
Komentari 27

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