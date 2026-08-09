FOTO Od haltera do premalenih badića: I poznate dame muče vrućine, evo kako su pozirale

Iza nas je još jedan vruć ljetni tjedan. Poznate ljepotice oduševile su nas svojim izdanjima, a mi smo izdvojili najbolje fotografije ovog tjedna
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Pjevačica i spisateljica Nives Celzijus uživala je u Opatiji, a sa svojim pratiteljima je podijelila trenutke s odmora. Prvo je pozirala u narančastoj haljinici, a onda je pokazala kako joj stoji bikini
| Foto: Instagram
Pjevačica i spisateljica Nives Celzijus uživala je u Opatiji, a sa svojim pratiteljima je podijelila trenutke s odmora. Prvo je pozirala u narančastoj haljinici, a onda je pokazala kako joj stoji bikini |
Foto: Instagram
Pjevačica i spisateljica Nives Celzijus uživala je u Opatiji, a sa svojim pratiteljima je podijelila trenutke s odmora. Prvo je pozirala u narančastoj haljinici, a onda je pokazala kako joj stoji bikini
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Slavna manekenka Emily Ratajkowski podijelila je s pratiteljima na društvenim mrežama kako je protekao njezin srpanj. Među brojnim fotkama i snimkama su i one na kojima je potpuno gola
| Foto: instagram
Foto instagram
Severina je na društvenim mrežama u ponedjeljak najavila novu pjesmu, 'Pozovi me ti (Anksiozna)' te ponovno očarala brojne pratitelje scenama iz novog spota...
| Foto: Matea Smolčić Senčar
Foto Matea Smolčić Senčar
Foto instagram
Glumica Sydney Sweeney aktivno radi na promociji svoje linije donjeg rublja, a pokraj nje zaista nema potrebe za nekim drugim modelom...
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Domenica Žuvela uživa u čarima ljeta, dane provodi u badiću.
| Foto: Instagram
Hailey Bieber ponovo je pozirala u bikiniju.
| Foto: Instagram
Eva Longoria oduševila je sve početkom tjedna u crvenom badiću.
| Foto: ABEL, SNAP
A nekoliko dana kasnije bila je u plavom.
| Foto: ABEL
Severina je prošetala centrom Zagreba u oskudnom izdanju, a sve zbog snimanja spota za novu pjesmu
| Foto: Instagram
Heidi Klum godišnjicu braka sa suprugom proslavila je u toplesu...
| Foto: Instagram
U seksi izdanju bila je i Rihanna.
| Foto: instagram
Halle Berry je objavila fotku na kojoj pozira uz rub bazena, a umjesto gornjeg djela badića, glumica je grudi odlučila prekriti šeširom.
| Foto: Instagram
Kelly Brook objavila je fotke na Instagramu na kojima uživa na brodu sa suprugom Jeremyjem i njegovom rođakinjom Stellom
| Foto: Instagram/Kelly Brook
Nives je objavila još fotki s mora, na sreću svojih fanova.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
U badiću je bila i Maja Šuput.
| Foto: Instagram
Foto Instagram