Film 'One Battle After Another' osvojio je nagradu za najbolji film, dok su među glumačkim pobjednicima večeri Jessie Buckley, Robert Aramayo i Sean Penn
Dodijeljene su BAFTA nagrade! Evo tko su pobjednici večeri
Ceremonija dodjele nagrada BAFTA (Britanska akademija filmske i televizijske umjetnosti) održana je 22. veljače u Londonu, a najprestižnije priznanje, ono za najbolji film, pripalo je filmu 'One Battle After Another'.
U kategoriji specijalnih vizualnih efekata slavio je 'Avatar: Fire and Ash', potvrdivši da spektakularna produkcija i dalje postavlja tehničke standarde filmske industrije. Među dobitnicima za sporedne glumačke uloge istaknuli su se Wunmi Mosaku za film 'Sinners' te legendarni Sean Penn, nagrađen za ulogu u filmu „One Battle After Another“.
U kategoriji dječjeg i obiteljskog filma pobjedu je odnio animirani naslov 'Boong', dok je raskošna produkcija 'Frankenstein' dominirala u tehničkim kategorijama. Film je osvojio nagrade za scenografiju, šminku i frizuru te kostimografiju, čime je potvrdio status vizualno impresivnog projekta.
Najboljim dokumentarnim filmom proglašen je 'Mr Nobody Against Putin', a među britanskim kratkim ostvarenjima istaknuli su se igrani film 'This Is Endometriosis' i animirani 'Two Black Boys in Paradise'.
Nagradu za najbolji originalni scenarij osvojio je Ryan Coogler za film 'Sinners', dok je u kategoriji adaptiranog scenarija pobijedio Paul Thomas Anderson s filmom 'One Battle After Another', jednim od najvećih pobjednika večeri. Isto ostvarenje osvojilo je i nagrade za režiju, montažu i kameru.
Animirani hit 'Zootropolis 2' proglašen je najboljim animiranim filmom, dok je trkaći spektakl 'F1' nagrađen za najbolji zvuk. Za najbolju originalnu glazbu ponovno je slavio film 'Sinners'.
Nagradu za najbolji film na stranom jeziku osvojio je 'Sentimental Value', dok je za najbolji britanski film proglašena emotivna povijesna drama 'Hamne'.
Među glavnim glumačkim nagradama istaknuo se Robert Aramayo, koji je za ulogu u filmu 'I Swear' osvojio BAFTA-u za najboljeg glumca, ali i nagradu EE Rising Star, o kojoj odlučuje publika, čime je postao jedno od najvećih iznenađenja večeri.
Nagradu za najbolju glavnu glumicu osvojila je Jessie Buckley za snažnu i emotivnu izvedbu u filmu 'Hamnet', dodatno učvrstivši uspjeh tog ostvarenja. Buckley je još jednom potvrdila status jedne od najcjenjenijih glumica svoje generacije, a njezina interpretacija već je ranije bila hvaljena od strane kritike.
Ovogodišnja dodjela BAFTA nagrada tako je protekla u znaku nekoliko dominantnih naslova, ponajprije filma 'One Battle After Another', koji je trijumfirao u najvažnijim kategorijama i zaključio večer kao njezin najveći pobjednik.
