Dodijeljene su BAFTA nagrade! Evo tko su pobjednici večeri

Ceremonija dodjele nagrada BAFTA (Britanska akademija filmske i televizijske umjetnosti) održana je 22. veljače u Londonu, a najprestižnije priznanje, ono za najbolji film, pripalo je filmu 'One Battle After Another'.

U kategoriji specijalnih vizualnih efekata slavio je 'Avatar: Fire and Ash', potvrdivši da spektakularna produkcija i dalje postavlja tehničke standarde filmske industrije. Među dobitnicima za sporedne glumačke uloge istaknuli su se Wunmi Mosaku za film 'Sinners' te legendarni Sean Penn, nagrađen za ulogu u filmu „One Battle After Another“.

U kategoriji dječjeg i obiteljskog filma pobjedu je odnio animirani naslov 'Boong', dok je raskošna produkcija 'Frankenstein' dominirala u tehničkim kategorijama. Film je osvojio nagrade za scenografiju, šminku i frizuru te kostimografiju, čime je potvrdio status vizualno impresivnog projekta.

Foto: Suzanne Plunkett

Najboljim dokumentarnim filmom proglašen je 'Mr Nobody Against Putin', a među britanskim kratkim ostvarenjima istaknuli su se igrani film 'This Is Endometriosis' i animirani 'Two Black Boys in Paradise'.

Nagradu za najbolji originalni scenarij osvojio je Ryan Coogler za film 'Sinners', dok je u kategoriji adaptiranog scenarija pobijedio Paul Thomas Anderson s filmom 'One Battle After Another', jednim od najvećih pobjednika večeri. Isto ostvarenje osvojilo je i nagrade za režiju, montažu i kameru.

Foto: Suzanne Plunkett

Animirani hit 'Zootropolis 2' proglašen je najboljim animiranim filmom, dok je trkaći spektakl 'F1' nagrađen za najbolji zvuk. Za najbolju originalnu glazbu ponovno je slavio film 'Sinners'.

Foto: Suzanne Plunkett

Nagradu za najbolji film na stranom jeziku osvojio je 'Sentimental Value', dok je za najbolji britanski film proglašena emotivna povijesna drama 'Hamne'.

Foto: Suzanne Plunkett

Među glavnim glumačkim nagradama istaknuo se Robert Aramayo, koji je za ulogu u filmu 'I Swear' osvojio BAFTA-u za najboljeg glumca, ali i nagradu EE Rising Star, o kojoj odlučuje publika, čime je postao jedno od najvećih iznenađenja večeri.

Nagradu za najbolju glavnu glumicu osvojila je Jessie Buckley za snažnu i emotivnu izvedbu u filmu 'Hamnet', dodatno učvrstivši uspjeh tog ostvarenja. Buckley je još jednom potvrdila status jedne od najcjenjenijih glumica svoje generacije, a njezina interpretacija već je ranije bila hvaljena od strane kritike.

Foto: Isabel Infantes

Ovogodišnja dodjela BAFTA nagrada tako je protekla u znaku nekoliko dominantnih naslova, ponajprije filma 'One Battle After Another', koji je trijumfirao u najvažnijim kategorijama i zaključio večer kao njezin najveći pobjednik.