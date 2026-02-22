Obavijesti

GLUMAC I REDATELJ

Znaš li tko sam? Tata ga tjerao na građevinu, 30 godina ljubi srpsku Monicu Bellucci...

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 1 min
Znaš li tko sam? Tata ga tjerao na građevinu, 30 godina ljubi srpsku Monicu Bellucci...
Nisam ja izabrao glumu, ona je odabrala mene. Iz dječjeg nestašluka, bez ambicija i iskustva, otišao sam na audiciju za film 'Boško Buha' i odabrali su me za ulogu, rekao je

Kad sam imao devet mjeseci, pao sam na glavu. Ispustila me žena koja me čuvala. Dugo sam bio bez svijesti i svi su se jako uplašili. Posljedica toga bila je da sam nekoliko godina, čim bih osjetio bol, padao u fras, zacrvenio se i gubio dah. Čak su se bojali da imam epilepsiju, prisjetio se svojedobno glumac i redatelj Dragan Bjelogrlić (62).

Prvu ulogu odigrao je s 15 godina u filmu 'Boško Buha'.

- Nisam ja izabrao glumu, ona je odabrala mene. Iz dječjeg nestašluka, bez ambicija i iskustva, otišao sam na audiciju za film ‘Boško Buha’ i odabrali su me za ulogu partizanskog dječaka heroja Sirogojnu. Kad sam se htio vratiti na polje prirodnih znanosti, što je bila želja moga pokojnog oca, bilo je kasno. Gluma i film već su mi bili duboko u krvnim zrncima - rekao je za Večernji list.

Bio je izvrstan učenik i ozbiljno je razmišljao o građevini. Teško bolestan otac govorio mu je da glumu ostavi kao hobi i nakratko ga je poslušao. Položio je prvu godinu građevine, pa shvatio da to nije njegov put. Godine 1984. upisao je glumu, koju je diplomirao pet godina kasnije. Već krajem studija proslavio se u seriji “Bolji život”. Na snimanju reklame 1996. upoznao je suprugu Maju, srpsku Monicu Bellucci, kako joj tepaju tamošnji mediji.

- U početku smo glumili ljubavni par, a ubrzo smo to i postali - rekao je. 

