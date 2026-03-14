Dodijeljene su Zlatne maline: Ovo je najgori film 2025. godine

Film "Rat svjetova" proglašen je pobjednikom u ključnim kategorijama, uključujući one za "Najgori film", "Najgori remake", "Najgori scenarij" i "Najgoreg redatelja". Glavni glumac, slavni reper Ice Cube, također nije izbjegao kritiku te su ga proglasili "najgorim glumcem" za ulogu u spomenutom filmu.

Ovaj znanstveno-fantastični film imao je ukupno šest nominacija, a nagrada mu je izmakla samo u kategoriji "Najgore kombinacije na ekranu". U toj je kategoriji "pobjedu" odnijela konkurencija.

Foto: Profimedia

Tko su ostali dobitnici Zlatnih malina?

Nagradu za "Najgoru kombinaciju na ekranu" osvojilo je sedam CGI patuljaka iz Disneyjeve nove igrane verzije "Snjeguljice". Oni su također kolektivno ponijeli i trofej za "najgoreg sporednog glumca".

Rebel Wilson osvojila je Zlatnu malinu u kategoriji "Najgore glavne glumice" za, kako su naveli, "teško uvjerljivu izvedbu akcijske junakinje u filmu 'Bride Hard'". U kategoriji sporednih glumica na vrhu se našla Scarlet Rose Stallone, kći Sylvestera Stallonea. Nagradu je dobila "za svoju modernu izvedbu u bizarnom vesternu 'Gunslingers'".

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Nagrada za iskupljenje

U međuvremenu, "Nagrada za iskupljenje Zlatne maline" (Razzie Redeemer Award) pripala je Kate Hudson za njezinu ulogu u filmu "Song Sung Blue". Ovaj se kipić dodjeljuje filmskoj zvijezdi koja je prethodno bila nominirana ili je osvojila Zlatnu malinu, ali je kasnijom zapaženom ulogom popravila dojam. Hudson je ove godine za istu ulogu nominirana i za Oscara.

Foto: Caroline Brehman

Zlatne maline svake godine slave najgore izvedbe i ostvarenja u filmskoj industriji. Prema navodima organizatora, o nagradama glasa više od tisuću članova iz Sjedinjenih Američkih Država i nekoliko drugih zemalja. Glasači su članovi Zaklade Zlatna malina, koju čine filmski kritičari i stručnjaci.