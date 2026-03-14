Dodijeljene su Zlatne maline: Ovo je najgori film 2025. godine

Objavljeni su dobitnici 46. po redu nagrada Zlatna malina, svojevrsnog anti-Oscara koji se dodjeljuje najgorim filmskim ostvarenjima. Ove godine jedan film apsolutno dominira

Film "Rat svjetova" proglašen je pobjednikom u ključnim kategorijama, uključujući one za "Najgori film", "Najgori remake", "Najgori scenarij" i "Najgoreg redatelja". Glavni glumac, slavni reper Ice Cube, također nije izbjegao kritiku te su ga proglasili "najgorim glumcem" za ulogu u spomenutom filmu.

Ovaj znanstveno-fantastični film imao je ukupno šest nominacija, a nagrada mu je izmakla samo u kategoriji "Najgore kombinacije na ekranu". U toj je kategoriji "pobjedu" odnijela konkurencija.

1038516731
Tko su ostali dobitnici Zlatnih malina?

Nagradu za "Najgoru kombinaciju na ekranu" osvojilo je sedam CGI patuljaka iz Disneyjeve nove igrane verzije "Snjeguljice". Oni su također kolektivno ponijeli i trofej za "najgoreg sporednog glumca".

EVO ŠTO GLEDATI Top 10 filmova na Netflixu: Na popisu je i jedan iz 1999. godine
Top 10 filmova na Netflixu: Na popisu je i jedan iz 1999. godine

Rebel Wilson osvojila je Zlatnu malinu u kategoriji "Najgore glavne glumice" za, kako su naveli, "teško uvjerljivu izvedbu akcijske junakinje u filmu 'Bride Hard'". U kategoriji sporednih glumica na vrhu se našla Scarlet Rose Stallone, kći Sylvestera Stallonea. Nagradu je dobila "za svoju modernu izvedbu u bizarnom vesternu 'Gunslingers'".

Nagrada za iskupljenje

U međuvremenu, "Nagrada za iskupljenje Zlatne maline" (Razzie Redeemer Award) pripala je Kate Hudson za njezinu ulogu u filmu "Song Sung Blue". Ovaj se kipić dodjeljuje filmskoj zvijezdi koja je prethodno bila nominirana ili je osvojila Zlatnu malinu, ali je kasnijom zapaženom ulogom popravila dojam. Hudson je ove godine za istu ulogu nominirana i za Oscara.

Zlatne maline svake godine slave najgore izvedbe i ostvarenja u filmskoj industriji. Prema navodima organizatora, o nagradama glasa više od tisuću članova iz Sjedinjenih Američkih Država i nekoliko drugih zemalja. Glasači su članovi Zaklade Zlatna malina, koju čine filmski kritičari i stručnjaci.

FOTO Negativka iz serije 'Divlje pčele' voli prirodan izgled: Evo kako izgleda bez šminke...
SLAVNA DOMAĆA GLUMICA

FOTO Negativka iz serije 'Divlje pčele' voli prirodan izgled: Evo kako izgleda bez šminke...

Sanja Vejnović nerijetko je na listama najljepših glumica, a glumila je u gotovo svim značajnim domaćim novelama na TV-u. Posljednjih mjeseci pratimo ju u RTL-ovoj seriji "Divlje pčele" u kojoj je utjelovila Mirjanu Vukas, a u galeriji pogledajte kako se naša glumica mijenjala kroz godine.
FOTO Žanamari baš voli prozirne čipkaste haljine: U jednoj takvoj pokazala guzu
SVE JOJ STOJI

FOTO Žanamari baš voli prozirne čipkaste haljine: U jednoj takvoj pokazala guzu

Naša pjevačica Žanamari Lalić zapalila je društvene mreže novim fotografijama u crnoj čipkastoj haljini koja je više toga otkrila, nego skrila
FOTO Ovo je influencerica koja će glumiti u novom Baywatchu: Pogledajte kako joj stoji bikini
NOVA PAMELA?

FOTO Ovo je influencerica koja će glumiti u novom Baywatchu: Pogledajte kako joj stoji bikini

Američka influencerica koju na Instagramu prati više od pet milijuna ljudi, Olivia 'Livvy' Dunne, postaje dio Baywatch ekipe. Ova bivša gimnastičarka sveučilišta Louisiana State, koja je s ekipom osvojila nacionalno prvenstvo, dobila je ulogu Grace, iznimno entuzijastične mlade spasiteljice.

