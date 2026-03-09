Obavijesti

Top 10 filmova na Netflixu: Na popisu je i jedan iz 1999. godine

Foto: Profimedia

Donosimo vam najnoviju tjednu listu 10 najgledanijih filmova na Netflixu u Hrvatskoj! Saznajte koji su hitovi trenutno u trendu i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći filmski ili serijski maraton.

Admiral

Netflix je i ovog tjedna u Hrvatskoj prepun uzbudljivih naslova, a donosimo vam najnoviju top listu 10 najgledanijih filmova. Provjerite koji su hitovi osvojili publiku i što ne smijete propustiti!

Top 10 filmova na Netflixu u Hrvatskoj

1. War Machine, IMDB: 6.6/10
Ovaj napeti akcijski film prati borbu vojnog inženjera koji tijekom završne misije Army Ranger obuke mora povesti svoju jedinicu u sukob protiv gigantske izvanzemaljske ubilačke mašine. U glavnim ulogama su Alan Ritchson i Dennis Quaid, a režiju potpisuje Patrick Hughes. (UK, 2026., Akcija, Invazija izvanzemaljaca)



2. Despicable Me 4, IMDB: 6.3/10
Gru, Lucy i njihove djevojčice dobivaju novog člana obitelji – Grua Jr., koji uživa zadavati glavobolje svom tati. Kada se pojavi novi neprijatelj Maxime Le Mal i njegova opasna djevojka Valentina, cijela obitelj mora pobjeći i suočiti se s novim izazovima. (SAD, 2024., Animirani, Obiteljski)



3. Double Jeopardy, IMDB: 6.5/10, Rotten Tomatoes: 28%
Žena optužena za ubojstvo supruga počinje sumnjati da je njezin muž još živ. Kako je već bila suđena za taj zločin, ne može biti ponovno procesuirana – što pokreće opasnu potragu za istinom. (SAD, 1999., Triler, Zavjera)



4. The Boss Baby, IMDB: 6.3/10, Rotten Tomatoes: 53%
Zabavna animacija o dječaku koji je ljubomoran na svog novog brata, a ubrzo otkriva da je beba zapravo tajni agent u misiji spašavanja ljubavi na svijetu. (SAD, 2017., Animirani, Obiteljski)



5. The Second Diary of Paulina P.
Paulina P. se vraća i suočava s izazovima odrastanja, strogim odraslima i školskim nasilnicima, ali i teškom viješću o bolesti bake. (2025., Obiteljski, Hrvatska produkcija)

Foto: Fran Hitrec



6. Accused
Cijenjena liječnica u Londonu suočava se s optužbama za seksualno uznemiravanje, što joj uništava karijeru i brak. Sumnje i pritisci rastu, a njezina supruga mora odlučiti hoće li ostati uz nju ili otići. (Indija, 2026., Triler, Zavjera)



7. Firebreak, IMDB: 5.7/10
Udovica traži nestalu kćer dok u blizini njihova ljetnikovca bjesni šumski požar. (Španjolska, 2026., Triler, Preživljavanje)



8. Despicable Me 3, IMDB: 6.2/10, Rotten Tomatoes: 59%
Gru i Lucy bore se protiv bivše dječje zvijezde iz 80-ih, Balthazara Bratta, koji prijeti svjetskom dominacijom. (SAD, 2017., Animirani)



9. The Grinch, IMDB: 6.4/10, Rotten Tomatoes: 59%
Zeleni Grinch pokušava uništiti Božić stanovnicima Whovillea, ali na kraju otkriva pravo značenje blagdana. (SAD, 2018., Animirani, Božićni film)



10. Shark Tale, IMDB: 6.0/10, Rotten Tomatoes: 35%
Mala riba Oscar i vegetarijanski morski pas Lenny sklapaju neobično prijateljstvo u podvodnom svijetu punom opasnosti i smijeha. (SAD, 2004., Animirani, Obiteljski)

