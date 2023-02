Dodjela BAFTA nagrada: Austin Butler najbolji glumac, a 'Na zapadu ništa novo' najbolji film

Njemački remake antiratnog klasika 'Na zapadu ništa novo' veliki je pobjednik na dodjeli filmskih nagrada Britanske akademije (BAFTA) u nedjelju, trijumfirajući u ključnim kategorijama na ceremoniji koja se smatra pokazateljem za dodjela Oscara sljedeći mjesec.

Utemeljena na romanu njemačkog pisca Ericha Marije Remarquea iz 1928. o užasima Prvog svjetskog rata iz perspektive mladog njemačkog vojnika, Netflixova drama dobila je rekordnih 14 nominacija za BAFTA-u, što je čini jednim od najpriznatijih filmova koji nisu na engleskom jeziku u povijesti te nagrade.

Foto: IMDb

Ukupno je film osvojio sedam nagrada: za najbolji film, za adaptirani scenarij, za film koji nije na engleskom jeziku, za režiju Edwarda Bergera, za kinematografiju, zvuk i originalnu glazbu.

- Film na njemačkom jeziku, blagoslovljeni smo s toliko nominacija i ovo osvajanje nagrada je jednostavno nevjerojatno - rekao je producent Malte Grunert u svom govoru.

Foto: HENRY NICHOLLS

'Na zapadu ništa novo' priča je o mladiću koji, zatrovan desničarskom političkom nacionalističkom propagandom, odlazi u rat misleći da je to avantura, a rat je sve samo ne avantura. To je jedna od poruka Remarqueova romana i kad smo krenuli s ovim... to se činilo relevantnom porukom čak i 100 godina nakon što je knjiga objavljena.

Austin Butler osvojio je nagradu za najboljeg glavnog glumca za portret Elvisa Presleya u filmu "Elvis". U svom je govoru zahvalio obitelji Presley.

- Nadam se da sam vas učinio ponosnim, ovo mi znači sve na svijetu - rekao je.

Foto: HENRY NICHOLLS

Cate Blanchett osvojila je nagradu za glavnu glumicu za portret homoseksualne dirigentice berlinskog orkestra čija karijera pada zbog skandala sa zlostavljanjem u filmu "Tar".

Foto: HENRY NICHOLLS

Film 'Banshees', priča o dvoje zavađenih prijatelja na otoku u blizini obale Irske, osvojio je nagradu za najbolji britanski film, obje sporedne glumačke kategorije za Kerry Condon i Barryja Keoghana, kao i originalni scenarij.

'Navalni', film o zatvorenom ruskom oporbenom političaru Alekseju Navalnom, pobijedio je u kategoriji dokumentarnog filma. Filmaši su nagradu posvetili obitelji Navalni i bugarskom istraživačkom novinaru Kristu Grozevu.

Novinar, kojeg je Rusija u prosincu stavila na popis tjeralica, rekao je u petak da mu je 'britanska policija zabranila prisustvovanje' BAFTA-i iz sigurnosnih razloga.

Kao odgovor, londonska policija rekla je da nikome nije i ne može zabraniti prisustvovanje privatnom događaju. Odluke o sudjelovanju bile su za organizatore događaja, rečeno je.

Najčitaniji članci