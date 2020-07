Dodjela MTV glazbenih nagrada bit će u New Yorku 30. kolovoza

<p>Dodjela MTV video glazbenih nagrada (VMA) održat će se u New Yorku krajem kolovoza, potvrdili su MTV i guverner New Yorka <strong>Andrew Cuomo</strong>, i to će biti prvi veliki takav događaj od početka pandemije koronavirusa koji će se održati fizički, a ne putem videoveze.</p><p>MTV i Cuomo rekli su da će se na dodjeli nagrada 30. kolovoza u Barclays Centru u Brooklynu svi pridržavati epidemioloških smjernica te da će biti "ograničeni kapacitet ili neće biti publike".</p><p>MTV navodi da će se dio nastupa održati kod nekih newyorkških znamenitosti te da će se provoditi socijalna distanca i ograničenje kapaciteta u toj zatvorenoj areni koja ima 19.000 mjesta.</p><p>Zasad nije poznato koliko će izvođača nastupiti uživo. Ta televizijska mreža za mlade priopćila je ovaj tjedan da će detalji i moguće opcije biti objavljeni kasnije na temelju znanstvenih podataka i situacije u New Yorku.</p><p>Grad New York bio je nateže pogođen koronavirusom u SAD-u, ali sada polako ublažava restriktivne mjere.</p><p>Dodjela glazbenih nagrada MTV-a tradicionalno okuplja najveće glazbene zvijezde koje nastupaju uživo i jedan je od najvećih događaja na kalendaru nagrada. Izvođači i nominirani za nagrade u kolovozu još nisu objavljeni.</p>