'Dojmilo me se kad je publika u Madridu zapjevala sa mnom'

Roko Blažević (19) koji predstavlja Hrvatsku na Eurosongu s pjesmom 'The Dream' ovih je dana tulumario u Madridu s ostalim natjecateljima na zabavi koju je organizirao španjolski grad u povodu 50. godišnjice njihove pobjede na Eurosongu.

[video: 1205304 / Jacques i Roko otkrili kako namjeravaju pobijediti na Eurosongu.]

Mladi hrvatski pjevač tako je u petak prvi put upoznao većinu svojih konkurenata.

Foto: HRT

- Bio je ovo moj prvi predeurovizijski party i općenito prvi nastup hrvatskog predstavnika u Madridu, što mi je izuzetna čast! To se ne zaboravlja. A dojmovi? Prepun sam ih, i to u najpozitivnijem smislu! – rekao je Roko i dodao kako je sve trajalo dva dana te je imao priliku predstaviti se publici i medijima, a oduševio se i što je publika pjevala 'The Dream' uz njega.

- Posebno me se dojmio taj dio, kada je publika sa mnom otpjevala refren – to mi je dalo dodatan motiv za daljnje pripreme za Eurosong! Nakon nastupa prilazili su mi novinari i fanovi, komplimentirali izvedbu uživo, vokalne sposobnosti i pjesmu... Vladala je izuzetno pozitivna atmosfera... Pod dojmom sam kako su nas pratili, i koliko zapravo puno znaju o svakome od nas - kaže Roko koji jedva čeka nastupiti u Moskvi.

Foto: HRT

- Jedva čekam nastupiti u Moskvi i upoznati nove predstavnike i nastaviti druženja započeta u Madridu, koji će mi ostati u najljepšem sjećanju - zaključio je pjevač.

Foto: HRT

Tema: Muzika