Hauser o bivšem kolegi: 'Evo ja čekam prvo, rana trudnoća, a on već četvrto. Radi si kvartet...'

Glazbenik Stjepan Hauser (36) gostovao je u emisiji In Magazin i otkrio u kakvim je odnosima s bivšim kolegom iz 2Cellosa Lukom Šulićem (35).

- Mi smo uvijek bili u odličnim odnosima, mi smo prijatelji, zajedno smo proveli jedan važan period našeg života, jednih prekrasnih deset godina i sad smo bolji nego ikad jer on napokon može biti doma, posvetit se obitelji, a ja mogu biti još luđi nego prije, svi sretni i zadovoljni. Super je sve, tako se sve odvilo prirodno i normalno, nije bilo nikakvih tenzija. Jednostavno je takav tijek događaja došao prirodno - rekao je Hauser.

Foto: Manuele Mangiarotti / ipa-agency.net

Prisjetimo se, slavni duo s Hauserom i Šulićem na violončelom punio je koncertne dvorane od 2011., a završili su prošle godine velikim koncertom u zagrebačkoj Areni.

Luka trenutno čeka četvrto dijete sa suprugom Tamarom, a Hauser je nastavio uspješnu glazbenu karijeru.

- On je rekao kad ja neću, mora on nadoknaditi. Balans, sve je balans. Evo, ja čekam prvo, kao što vidite, ali još je rana trudnoća, koliko je prošlo, mjesec? Dva? A on čeka već četvrto! Ja mislim da si on radi kvartet da si smanji troškove. Slovenac, kaj da ti velim… - šalio se Stjepan.

Foto: Instagram/Robert Anic/PIXSELL

Hauser je ranije ove godine gostovao na novom albumu slavnog benda U2.

- Da, to je bio jedan stvarno prekrasan period našeg života, deset godina proputovali svijet ne znam koliko puta. I sad jednostavno je došlo to vrijeme da svatko krene nekim svojim putevima - otkrio je i dodao da se i dalje čuju.